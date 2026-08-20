PARKSIDE празнува рождения си ден с неустоими намаления за собствениците на Kaufland Card XTRA

Това лято PARKSIDE празнува 30 години на пазара в Европа, а Kaufland отбелязва рождения ден с лоялните си клиенти в България с намаления до -34% за инструменти от серията PARKSIDE PERFORMANCE. След активиране на съответните купони притежателите на Kaufland Card XTRA до 6 септември могат да избират сред високопроизводителни уреди за дома и работилницата, създадени за по-взискателните майстори и с 5-годишна гаранция.

Сред най-изгодните предложения е акумулаторната бормашина PARKSIDE PERFORMANCE PABSP 20-Li C4. Инструментът е с безчетков мотор, а специалната му цена е 49,99 евро срещу 50 точки от Kaufland Card XTRA. За по-леките задачи в домашната работилница акумулаторният пистолет с горещ въздух PARKSIDE PERFORMANCE RPHLGA 20-Li A2 се предлага за 23,99 евро с 21% намаление.

С 34% намаление клиентите могат да намерят и комбиниран акумулаторен перфоратор PARKSIDE PERFORMANCE PARKH 20-Li A1, подходящ за пробиване в бетон, камък и зидария при различни монтажни и ремонтни дейности. Той е оборудван се предлага за 49,99 евро срещу 50 точки от лоялната карта. Моделът е част от серията X20V Team и се продава без батерия и зарядно.

За захранване на съвместимите акумулаторни инструменти от серията X20V Team Kaufland предлага и смарт зарядно устройство за батерии. То разполага с пет профила на зареждане и се предлага за 24,99 евро с 30% намаление след активиране на XTRA купон срещу 50 точки. Продуктът се продава без акумулаторна батерия.

Специалистите по автомобилни ремонти могат да се възползват от акумулаторния ударен винтоверт PARKSIDE PERFORMANCE PASSP 20-Li C4. Моделът се предлага с батерия и зарядно за 69,99 евро с 31% намаление. По-компактният акумулаторен ударен винтоверт PPDSSA 20-Li B2 е на цена 31,99 евро или с 30% отстъпка при активиране на 50 точки от картата.

Предложенията са валидни до 6 септември 2026 г. или до изчерпване на количествата след активиране на съответния купон в Kaufland Card XTRA. Пълна информация за всички предложения вижте в седмичната брошура на Kaufland.