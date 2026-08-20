Въпреки споровете: Ще има ледена пързалка в Княжеската градина

София ще има най-голямата ледена пързалка на открито. Столичният общински съвет (СОС) повторно одобри споразумението между Столична община, фондация „София – европейска столица на спорта“ и „АСТ СЕРВИЗ“ ЕООД, свързано с разширяването и функционирането на ледената пързалка в Княжеската градина. Решението беше разгледано на днешното извънредно заседание на СОС. Предложението беше разгледано повторно, след като областният управител на София върна за ново обсъждане приетото на 23 юли решение на СОС и спря изпълнението му до повторното произнасяне на общинския съвет.

ОЩЕ: "Ice Park Sofia" може да се превърне в атракция от европейско ниво

Проектът предвижда разширяване на ледените площи в Княжеската градина до 9000 кв. метра, както и изграждане на повече от един километър ледени алеи и маршрути за свободно пързаляне. Предвиждат се също над 150 помощни средства и тренажори за деца и начинаещи.

Споразумението е предвидено за срок от три години, като разходите за изграждането и функционирането на мобилния сезонен атракцион, включително за електро и водоснабдяване, са за сметка на частното дружество. Предвиждат се и безплатни двучасови сесии за организирани ученически посещения. След разширяването капацитетът за тези посещения трябва да достигне до 800 ученици дневно.

Областният управител е върнал решението с мотиви, свързани с начина на предоставяне за ползване на общинския имот, размера на площта, липсата на публичен търг или конкурс, както и с необходимостта от допълнително изясняване на някои екологични и процедурни въпроси.