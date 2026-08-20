Закриват специалността "Лекарски асистент", а "Помощник фармацевт" се "сваля" в училище: Лекар алармира за спорни предложения на МЗ

Спорни предложения за закриване, обединяване и преместване на обучението по медицински специалности предизвикват възмущение в социалните мрежи.

За казуса информира д-р Иво Ватев, специалист по Образна диагностика, който публикува предложенията на Министерството на здравеопазването, които са оформени в писмо до образователния министър.

"Уважаеми, колеги лекари, стоматолози, фармацевти, специалисти от специалностите здравни грижи и обществено здраве, от магистърските програми по здравен мениджмънт, фармацевтичен мениджмънт и други специалности, общественост и пациенти, изпращам ви писмо, с което се сдобих вчера и което писмо се изпраща от министъра на здравеопазването г-жа Катя Ивкова до просветния министър г-н Проф. Георги Вълчев. В настоящето писмо, за което слухове почнаха да се носят преди около месец и излезе кратък модел из пресата на него и се загатна за какво става въпрос", пише д-р Ватев.

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Промени в много от специалностите

Според него в писмото настоящата здравна министърка предлага на образователния министър проф. Георги Вълчев специалността "Лекарски асистент" да бъде закрита, специалностите "Помощник фармацевт" и "Медицинска козметика" да се върнат в средното образование, а специалностите "Кинезитерапия" и "Рехабилитация и ерготерапия" да бъдат обединени в една.

По думите на д-р Ватев промените, които предлага МЗ, са следните:

"- Специалността "Лекарски асистент" да бъде закрита , като същата да се получава след надграждащо обучение от медицински сестри, парамедици или други специалисти, като магистратура, специалността е ненужна , като дублира други специалности и освен това на задълбочаващия се недостиг на медицински сестри и акушерки, същата специалност разпилявала кандидат - студентите вместо да ходели за сестри и акушерка. Явно г-жа Катя Ивкова и екипа около нея не са наясно със спецификата на тази специалност, защото специалността е нужна не само за спешната помощ, но и за извънболничната помощ, колегите от лекарски асистент, някогашен фелдшер, е необходима на страната и обучението по нея дава много по - широки базови знания, които са повече от тези на медицинските сестри по отношение на базовите знания за профилактика, диагностика и лечение. Лекарските асистенти могат да допринесат за намаляване на неравенствата с достъпа до медицинска помощ в по - малки населени места, да допълват медицинската помощ в големи населени места, да допълват екипите в спешна помощ, да допринесат за работа в заводи, училища и други. Специалността е абсолютно необходима и подобно предложение е некомпетентно и нелогично, говори за непознаване на материята в здравеопазването и говорене на празни приказки от страна на управляващите здравеопазването. Специалността лекарски асистент - фелдшер я има в много страни не само в Европа и по света и същата се развива, а не да се правят опити да се закрива, г-жа Ивкова предлага също докато се осъществят промените значително намаляване на броя на приеманите студенти по тази специалност.

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- Специалностите "Помощник фармацевт" и "Медицинска козметика" се предлага да се върнат в средното образование т.нар. професионално образование, нещо което е изключително глупаво и не е подплатено със никакви съществени анализи и не почива на медицинска логика и познания, и двете специалности са утвърдени през годините в рамките на висшето образование и намират своето място при представяне на медицинска помощ.

- Специалност "Парамедик" да се учи в колеж - с три годишно висше образование на степен професионален бакалавър, това е нещо, което се предлага не от вчера и до сега трябваше да бъде осъществено.

- Специалност "Инспектор по обществено здраве" и специалност "Опазване и контрол на общественото здраве" - промени се очакват и там, четете повече в писмото.

- Специалностите "Кинезитерапия", "Рехабилитация и ерготерапия" да бъдат обединени в една специалност с четири годишно обучение.

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- промени при специалностите "Оптик" и "Оптометрист"".

"Неразумни и необосновани промени"

"Накратко настоящето писмо показва непознаване на спецификата на специалностите в здравеопазването и здравната сфера от екипа на г-жа Катя Ивкова и нейните заместници, промените са неразумни, като същите не са теоретично и практически обосновани, не отговарят на реалността и се правят опити за административно заличаване на специалности, които имат своето място в здравеопазването и здравните грижи", категоричен е медикът.

"Вместо да развиваш едни специалности и да подобриш условията на работа на съответните специалисти, да подобриш заплащането на същите, възможностите за кариерно развитие, да повишиш интереса към тези специалности, се прави опит административно да се определя кой къде и какво ще работи, да се преразпределя интереса на кандидат-студентите и студентите с предимство към медицинска сестра и акушерка, за сметка на другите специалности", пише още той.

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Д-р Ватев обявява, че категорично не подкрепя опитите на министър Ивкова и нейния екип "за ликвидиране на специалности по административен начин и неадекватни промени в медицинското образование".

"Призовавам г-жа Ивкова да оттегли писмото си и да обясни пред обществеността за предлаганите промени. Призовавам и всички асоциации по описаните по-горе специалности и не само те, да дадат сериозен отпор в несъгласието си с исканите от г-жа Ивкова и компания промени", завършва той.

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