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Зелена светлина за лифтовете на Витоша, но засега без строителство

20 август 2026, 12:26 часа 606 прочитания 1 коментар
Снимка: БГНЕС
Зелена светлина за лифтовете на Витоша, но засега без строителство

Столичният общински съвет направи нова стъпка към възстановяването на лифтовете на Витоша, като разреши изработването на подробни устройствени планове за Княжевския лифт и лифта "Заяка" на Алеко. Заместник-кметът на София арх. Любомир Георгиев обясни, че решението не означава начало на строителство, а поставя началото на процедура, в която бъдещите планове трябва да бъдат съгласувани с редица държавни институции.

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"Това изменение го предложихме, за да бъде изключително ясно, черно на бяло написано, освен че то се изисква и по закон", посочи зам.-кметът.

Той уточни, че към момента няма одобрен устройствен план, а само задание за неговото изработване. "Бъдещият план, преди да достигне до Общинския съвет, трябва да мине през одобрението на един куп органи, министерства, държавни агенции и т.н. Всъщност според мен по този начин вървим в посока, в която може да покажем как може да зададем работещ устройствен план за тези лифтове", каза Георгиев.

Заместник-кметът подчерта и един от основните проблеми около съществуващата лифтова инфраструктура. "Нито един лифт в момента на Витоша няма сервитути, което е изискване по закон", заяви той.

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Той беше категоричен, че към момента не започва изграждане на съоръжения. "В момента никой не започва да изгражда лифт, трасета, станции и т.н. Това ще е процедура, която отнема време", заяви заместник-кметът.

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Заместник-кметът съобщи още, че Столичната община вече е предприела действия във връзка с екологичните процедури. "Разбираме аргументацията на областния управител за необходимостта от предварително съгласуване по една от процедурите и затова преди два дни сме внесли в РИОСВ по изисквания ред документацията и заявка РИОСВ да определи процедурата по екологична оценка за бъдещия ПУП, който трябва да бъде разработен", каза Георгиев.

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Относно намеренията на общината да изгради нови лифтове на Витоша Диана Тонова от БСП предупреди, че съветниците отново ще вземат незаконосъобразно решение, защото не е спазена процедурата заданието за подробен устройствен план да се съгласува с РИОСВ.

Според Иван Сотиров от "Синя София" пък Витоша трябва да бъде обявена за обект от национално значение, с което процедурата за нов план за природния парк ще се съкрати на 1 г. и това ще отпуши решаването на проблема с липсата на работещите лифтове в планината.

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Витоша Алеко лифт лифтове Княжевски лифт
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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