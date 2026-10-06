В Международния ден на учителя в Русе откриха паметен знак на Стоян Михайловски

Кметът на община Русе Пенчо Милков и председателят на Общинския съвет акад. Христо Белоев откриха днес паметния знак на Стоян Михайловски. Монументът се намира на ул. „Константин Димчев“ 6, където през 1892 г. е написано стихотворението „Върви, народе възродени!“. Датата на събитието не е случайна - на 5 октомври се отбелязва Международният ден на учителя.

„Този знак вече има своето място в паметта на Русе. Той ни напомня, че тук Стоян Михайловски е написал думи, които повече от век звучат като призив към знанието, духовността и силата на българското образование. Нека това място среща поколенията с историята и с отговорността ни да пазим живо значението на словото и знанието“, заяви кметът Пенчо Милков в своето слово.

Към присъстващите се обърна и Татяна Нахабедян - учител по български език и литература в Професионалната гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак“ и активен деятел на инициативата. През 2022 г. инициативен комитет начело с русенката обединява усилията си за изграждането на паметния знак, а предложението е прието единодушно от Общинския съвет. „Личности и творци като Стоян Михайловски преминават границите на времето си и ни дават изключителната привилегия да съхраним и предадем делата им, да оставим паметен знак, да помним думите им и да следваме примера им.

И това днес не е просто важно — то е единственото необходимо условие за съхраняването ни като нация, за оцеляването ни като човеци", заяви Нахабедян.

На церемонията присъстваха още заместник-кметът Енчо Енчев, началникът на отдел "Култура, духовно развитие и изкуство" Миглена Войнова, началникът на отдел „Държавен архив“ – Русе Толя Чорбаджиева, общински съветници, както и представители на образователни и културни институции, учители, ученици, общественици и граждани.

Монументът е дело на екип от професионалисти – архитект Венцислав Илиев, скулптора Мая Кубратова, Пейно Пейков, който е автор на художествения дизайн.

Ученици от ОУ „Тома Кърджиев“ с ръководител Здравко Петров изпълниха „Химн на Свети Свети Кирил и Методий“ по текст на Стоян Михайловски и музика на Панайот Пипков.

В знак на уважение към делото на Стоян Михайловски бяха поднесени венци и цветя пред паметния знак.

Водещ на събитието бе Виолина Цонева - учител в СУ „Христо Ботев“.

По-рано днес заместник-кметът Енчо Енчев и директорът на дирекция „Образование и култура“ Цветослав Димитров положиха венец пред паметния знак, намиращ се пред Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак“. Монументът бе открит през 2023 г. по случай 150 г. от полагането на основите на професионалното образование в България.