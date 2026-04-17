Бойко Кръстанов и Юлиан Вергов в битка с алкохола и помежду си

Премиера на най-новото заглавие на "Квазар Студио" предстои на 15 май в Театро отсам канала. "Петата стъпка" от Дейвид Айрланд е провокативен и въздействащ текст, който разглежда теми като зависимост, вяра, религия, вина и възможността за промяна.

Още: "Примката на Барнард": Второ чуждестранно гостуване за сезона на сцената на "Сфумато"

След години, прекарани в програмата от 12 стъпки на Анонимните алкохолици, Джеймс (Юлиан Вергов) става ментор на новодошлия Лука (Бойко Кръстанов). Докато споделят сходния си житейски опит, двамата постепенно се сближават, но когато настъпва моментът за Петата стъпка – изповедта – на повърхността започват да изплуват опасни истини, които застрашават крехкото им приятелство.

"Петата стъпка" е смела, увлекателна и неустоимо смешна нова пиеса, която се превърна в един от големите хитове във Великобритания през 2025 година и е част от програмата на National Theatre Live.

Роденият в Северна Ирландия Дейвид Айрланд базира пиесата на собствената си борба с алкохола и периода, прекаран в програмата на Анонимните алкохолици. Режисьор на представлението е Весела Василева, а сценографията и костюмите са дело на Елена Иванова. Росен Захариев-Роко е автор на музиката към спектакъла, а хорегораф е Филип Миланов. Плакат: Теодора Симова; фотограф: Иван Дончев.

Още: "Време разделно" в Народен театър "Иван Вазов" на 21 април

Премиерата на "Петата стъпка" е на 15 май от 19:30 часа в Театро отсам канала. Следващите дати в София са 8 юни и 28 юни.