Журито на "Великобритания търси талант" аплодира на крака MURMURATION (ВИДЕО)

Френският хореограф и визуален артист Садек Берабах предизвика истински фурор във финала на "Великобритания търси талант", където представи своята впечатляваща концепция MURMURATION и вдигна журито и цялата зала на крака. След като впечатли милиони зрители в Britain's Got Talent 2026 и спечели наградата Golden Buzzer на Алиша Диксън, Бебарах пристига в България с прочутото си танцово шоу Murmuration Level 2. за цели две представления – на 27 и 28 юни, в Античен театър в Пловдив.

По време на финала на Britain's Got Talent Садек Берабах и неговите танцьори превърнаха сцената в живо произведение на изкуството. "В момента трудно намирам думи. Влюбих се във вас още когато натиснах златния бутон. Наистина съм безмълвна! Имаше абсолютно всичко, което човек може да иска от едно представление. Беше дръзко. Беше секси. Беше изключително стилно. Беше различно", заяви Алиша Диксън.

Саймън Коуел, създател на ТВ формата, също не скри възхищението си: "Никога досега не бях виждал някой буквално да дирижира танцово изпълнение. Беше страшно впечатляващо. Всеки един от вас беше безупречен! Обожавам посланието. Цялото изпълнение беше епично!"

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"Какво изпълнение! Това просто излъчваше присъствие. Беше убийствено. Беше невероятно. Това е номер, за който бих си купил билет без да се замисля!", каза KSI.

Аманда Холдън допълни: "Всеки път, когато сме ви гледали, сте били невероятни. Това беше най-силното ви изпълнение досега. Беше толкова въздействащо!"

Това е особено впечатляващо, защото MURMURATION вече е международно признат спектакъл, игран пред стотици хиляди зрители по света и сътрудничил си с най-големи имена от поп и танцовата сцена - Шакира, Крис Браун, Black Eyed Peas, откриващи спектакли на Олимпийските игри, визуални концепции на модни дизайнери и Ferrari. Въпреки това Садек избира да се яви като участник в BGT, за да покаже работата си пред британската телевизионна аудитория и да достигне до нова публика.

Българската публика ще има рядката възможност да види това световно признато шоу под открито небе на сцената на Античния театър в Пловдив - на 27 и 28 юни 2026 г. Билети се продават в системата на Ивентим.

Събитието се осъществява с подкрепата на Община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2026 година.