Керана ще участва в бродуейския хит "Суини Тод"

На 19 август в Античен театър Пловдив ще се състои премиерата на музикалния трилър "Суини Тод: Бръснарят Демон от Флийт Стрийт", дело на Петър Одажиев, режисьор на хитовия мюзикъл "Семейство Адамс".

Режисьорският прочит на Петър Одажиев събира солисти, оркестър, хор и балет в мащабна музикално-сценична продукция, която представя света на култовия мюзикъл като кинематографичен сценичен трилър. Чрез експресионистична сценография, съчетана с въздействащ видео мапинг, динамична светлинна среда и хореография, изградена върху прецизен ритъм и постепенно нарастващо напрежение, постановката създава усещане за свят, в който ритуалът постепенно измества човешкото. Музиката на Стивън Сондхайм движи действието с почти хипнотично напрежение, а сценичният език превръща историята в зрелищно и тревожно пътуване към вътрешния разпад на човека под тежестта на собствената му спирала.

Главните роли в мюзикъла са поверени на Цвети Пеняшки като Суини Тод, а в образа на Мисис Ловет ще влезе Керана, която натрупа опит в мюзикъли, включително и в "Семейство Адамс". В спектаклите участват още: Калина Костова, Евгений Арабаджиев, Николай Велков, Марияна Арсенова, Яна Маринова, Тереза Бракалова, Нели Петкова, Николай Моцов, Мартин Димитриевски, Симона Йонкова, Дари Бракалова, Кристиян Тодоров, Димитър Ангелов, Стоян Буюклиев, Георги Георгиев - Гош, Матей Стоянов.

Режисьор е Петър Одажиев, диригент - Светослав Лазаров, сценограф - Петко Танчев, художник костюми е Кирил Наумов, хореографи са Богдана Сергеева и Аугъст Нюстром, музика и текстове на песните - Стивън Сондхайм, либрето - Хю Уилър.

"Най-страшното в тази история е, че започваме да разбираме Суини Тод", споделя режисьорът Петър Одажиев. "Именно тази близост превръща спектакъла в толкова силно преживяване." "Суини Тод: Бръснарят Демон от Флийт Стрийт" с премиера на 19 август в Античен театър Пловдив

