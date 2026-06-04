Започнаха репетициите на "Вакханки" от Еврипид под режисурата на Явор Гърдев

До какво води страхът от Другия, когато се политизира? И каква е цената на опита да се потисне или изгони онова, което е непонятно и не се вписва в познатия ред на едно общество? Именно конфликтът между установения ред, подреденото Аполоново начало, и съблазнителният хаос на Дионис, който поставя на изпитание всички структури на нашата цивилизацията, стои в центъра на "Вакханки" – една от най-мрачните и безпощадни трагедии на Еврипид, чиито репетиции започнаха в София под режисурата на Явор Гърдев и със специалното участие на The Tiger Lillies.

Фотограф: Петко Мавродиев

Спектакълът е мащабна българо-гръцка копродукция между Народния театър "Иван Вазов", Фестивала "Атина – Епидавър" и Държавния театър на Северна Гърция, където ще продължат репетициите след средата на юни. Проектът е част от международната линия на Народния театър за развитие на партньорства с водещи европейски културни институции и участие в престижни международни форуми. За първи път в историята си Народният театър ще участва в създаването на продукция, чиято премиера ще се състои на сцената на Античния театър в Епидавър – мястото, на което античната драма продължава да се играе повече от две хилядолетия.

Първата репетиция събра в София българските и гръцките актьори, които през следващите седмици ще работят върху нов прочит на историята за завръщането на Дионис в родната Тива, откъдето започва налагането на божествената му власт в целия елински свят. Там младият бог се изправя срещу владетеля Пентей, който отказва да признае неговата божествена природа, а тази надменна горделивост не може да остане ненаказана.

Фотограф: Петко Мавродиев

Специално участие в спектакъла ще има британското трио The Tiger Lillies, съставено от изпълнителите Мартин Жак, Ейдриън Стаут и Буди Бутеноп. Световноизвестните музиканти ще се превъплътят в рапсоди и ще изпълняват на живо единадесет авторски песни, написани от Мартин Жак специално за продукцията. Музиката от спектакъла ще бъде издадена и като самостоятелен албум на The Tiger Lillies.

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В постановката участват двадесет водещи актьори от България и Гърция. В ролята на Тирезий ще видим Самуел Финци, а Леонид Йовчев ще се превъплъти в Дионис. На сцената от българска страна ще излязат още Иван Юруков, Мартин Димитров, Александра Свиленова, Кремена Славчева, Надя Керанова и Иван Николов. От гръцка страна в спектакъла участие ще вземат едни от най-разпознаваемите имена на съвременния гръцки театър: Александрос Милонас в ролята на Кадъм, Лукия Михалопулу ще е Агава, а Михаил Табакакис – Пентей. Александра Гайдаци, Ангелики Кинтони, Данаи Стаматопулу, Елени Тимиопулу, Ефтимия Даниилиду, Зои Ефтимиу, Ксения Граматику, Нефели Антиопулу и Поликсени Спиропулу ще са част от хора.

Фотограф: Петко Мавродиев

Сценичната адаптация на "Вакханки" е дело на Йоанна Ремедиаки и Явор Гърдев. Сценографията е поверена на Никола Тороманов-Фичо, а костюмограф е Мария Иления Дуладири. Част от международния екип на спектакъла са още: Уршула Тержан – хореограф, Стела Калцу – светлинен дизайн, Калин Николов – вокален аранжимент на хоровите партии, Нейтън Купър и Марк Модзелевски – сценична реч на английски език, Йоанна Ремедиаки и Павлина Дублекова – драматурзи на постановката, Теодора Симова – графичен дизайн, Богдан Димитров – продукционен и сценичен мениджър, Валъри Робинсън – консултант на режисьора, Люба Тодорова – асистент-режисьор, Никол Мечкарска – асистент-костюмограф, Елена Костова и Кристина Захариева – втори асистент-режисьори.

"Съществува един въпрос, който метафорично и на ницшеански език може да бъде формулиран така: възможно ли е, дори само в границите на едно представление, макар и за кратко време, Дионис да надделее напълно и безусловно над Аполон?", пита режисьорът Явор Гърдев.

Премиерата на спектакъла ще бъде на 10 и 11 юли в Античния театър в Епидавър в рамките на един от най-значимите фестивали за сценични изкуства в света – "Атина – Епидавър", чийто водещ фокус е представянето на съвременни и актуални интерпретации на антична драма, създадени от водещи артисти от различни сценични изкуства. През над 70-годишната си история фестивалът представя имена като Мария Калас, Рудолф Нуреев, Джорд Баланчин, Марта Греъм, Пина Бауш, Джорджо Стрелер, Димитър Гочев, Ромео Кастелучи, Томас Остермайер, Теодор Терзопулос, Димитрис Папайоанну, Иво ван Хове, Тимофей Кулябин и мн.др.

След премиерата, продукцията тръгва на лятно турне и ще бъде представена в повече от петнадесет антични театъра в Гърция и Кипър.

Билети за премиерните дати: https://www.more.com/gr-en/tickets/theater/festival/bakxes-1/