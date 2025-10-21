Два грандиозни спектакъла на "Златна котка - В сърцето на магията" завладяват публиката през 2026 г.

През март 2026 г. светлината на прожекторите ще озари сцената на едно от най-очакваните културни събития у нас – "Златна котка - В сърцето на магията". Спектакълът, създаден за цялото семейство, ще се проведе на 21 март в спортна зала "Орловец" в Габрово и на 29 март в Зала 1 на НДК в София, събирайки на едно място водещи артисти от световната и българската илюзионна сцена.

"Златна котка – В сърцето на магията" идва като естествено продължение на най-големия фестивал за илюзионно изкуство в Източна Европа "Златна котка", зад който стоят усилията на водещите имена в магичното изкуство у нас Дани Белев и Венсан Петров, които заедно с Евгени Точев вече 13-а поредна година създават незабравими спомени за всички почитатели на магията. С тазгодишното си издание фестивалът не само запазва традицията, но и я надгражда, като се разгръща в мащаб с два грандиозни спектакъла в Габрово и София.

Международни звезди на магичното изкуство

Публиката ще бъде потопена в свят, където реалността се огъва пред силата на въображението. На сцената ще оживеят впечатляващи визуални илюзии, създадени от международни звезди на магичното изкуство, сред които са Соланж Кардинали (Португалия), Лорен Пирон (Белгия), Марио Лопес (Испания) и други. Те ще представят оригинални спектакли, вдъхновени от театъра, киното и съвременните технологии, които не просто изненадват, а разказват истории. Сред тях ще видим носители на световни отличия, рекордьори и артисти, които са променили представите за съвременната магия.

Разбира се, на сцената ще видим и Дани Белев и Венсан Петров – двама от най-активните и иновативни представители на съвременното илюзионно изкуство у нас, които не само участват в спектакъла, но и стоят зад неговата художествена концепция. Към тях ще се присъедини и най-зрелищният български илюзионист Старбой Айвън, който е добре познат на зрителите със своите мащабни сценични номера и модерен подход към класическите фокуси.

"Златна котка – В сърцето на магията" е изживяване, което излиза извън рамките на обикновеното шоу. То е покана към публиката да преоткрие чудото с очи, сърце и въображение. Това е спектакъл, създаден за цялото семейство, в който всеки зрител ще намери своята лична причина да повярва, че магията съществува.

Билети за представленията в зала "Орловец", Габрово, и зала 1 на НДК, София са вече в продажба в мрежата на kupibileti.bg. За най-малките почитатели на магията са предвидени детски билети на специални цени.