Идва Sofia Swing Dance Festival - за 11-ти път, с четири бенда и над 500 танцьори

Утре широко отваря врати Sofia Swing Dance Festival - фестивалът за суинг танци с вече световна репутация и гости от цял свят. И този път (11-то издание) обещава да бъде незабравимо преживяване.

От 29 май до 1 юни повече от 500 танцьори от над 50 държави ще се съберат в София за четири вълнуващи дни, изпълнени с уроци, музика на живо, танци и страхотна енергия.

Организаторите от Lindy Hop Bulgaria – най-голямото училище за суинг танци у нас, са подготвили изключително амбициозна програма с множество интересни събития. Те ще се проведат в залите на Lindy Hop Bulgaria (Dance Station Studio в НДК), както и на открито. А експлозивните партита ще са в City Stage.

Международни звезди на танца от над 20 държави – сред които САЩ, Франция, Аржентина, Великобритания, Германия – ще преподават класове от средно до напреднало ниво в четири основни стила: линди хоп, чарлстон, автентичен соло джаз и балбоа. Всички класове ще се провеждат в трите зали на студиото – LHB1, LHB2 и LHB3, които се намират в Dance Station в НДК.

Партита: 4 нощи, 4 бенда, 10 DJ-и

Фестивалът започва с welcome party в залите на Lindy Hop Bulgaria (четвъртък), а от петък до неделя партитата са в City Stage – с просторна сцена и автентична клубна атмосфера.

Сцената ще бъде разтърсена от четири бенда, сред които: The Big Five - бенд, вдъхновено от джаза на 30-те години; Oldie Goldies - една от най-популярните суинг групи на Балканите, базирана в София и Old Sea Company – български проект с международен облик и джаз звучене. 10 вдъхновяващи DJ-и ще се редуват между сетовете, поддържайки висока енергия и ритъм до ранни зори.

Състезанията

Всяка вечер ще включва различни състезания:

Strictly Lindy – двойки, които танцуват без смяна на партньор;

Mix & Match (Open и Advanced) – с произволен партньор и различно темпо;

Swing Out Drop Out – състезание-елиминация със забързващ се ритъм.

Победителите ще спечелят пропуски за международни фестивали и ще получат признание на сцената на едно от най-влиятелните събития в Европа.

Sofia Swing Dance Festival вече е част от глобалното семейство на суинг културата – общност с един език и ритъм. Над 8000 души, повече от 100 преподаватели и десетки бенда са станала част от биографията на фестивала. Това, което започна като мост между българската и международната сцена, днес вече превърна София в една от столиците на световния суинг.

Регистрация за фестивала на www.sofiaswing.com

Facebook

Instagram