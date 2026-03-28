"Икар" 2026: Как премина церемонията по връчването на 52-рите награди за сценични изкуства? (ВИДЕО)

В Световния ден на театъра (27.03) се състоя 52-рата официална церемония по връчване на наградите за сценични изкуства "Икар". Тазгодишната церемония бе под мотото "Да обичаш на инат" в памет на режисьора Николай Волев, който щеше да навърши 80 години.

Актьори, режисьори, сценаристи, драматурзи, артисти, официални лица и много други отпразнуваха Деня на театъра, отдавайки почит на силата на сценичното изкуство и неговата способност да вдъхновява, провокира и обединява. Събитието събра на едно място водещи имена от българската театрална сцена, като отлични най-ярките постижения през изминалата година.

Ето и част от победителите от вчерашния ден:

Дебют - Паола Маравиля за Аглая Ивановна в "Лицето на ближния" по "Идиот" от Фьодор Достоевски (Програма "Изгонването на бесовете"), Театрална работилница "СФУМАТО" и за Поетът и Любимата във "Влюбеният дирижабъл", Драматичен театър "Николай Масалитинов" - Пловдив;

Водеща мъжка роля - Пламен Димов за Леоне в "Глембаеви" от Мирослав Кърлежа, реж. Ивица Булян, Народен театър "Иван Вазов";

Водеща женска роля - Радина Думанян за Ема Келер в "Берлин, Берлин" от Жералд Сиблерас и Патрик Одекьор, реж. Стоян Радев, Драматичен театър "Николай Масалитинов" - Пловдив;

Поддържаща мъжка роля - Веселин Мезеклиев за Бащата в "Последна стъпка" - автор и режисьор Йордан Славейков, Народен театър "Иван Вазов";

Поддържаща женска роля - Ирини Жамбонас за Ксантипа в "Последната нощ на Сократ" от Стефан Цанев, реж. Съни Сънински, Театър 199 "Валентин Стойчев";

Режисура - Стоян Радев за "Берлин, Берлин" от Жералд Сиблерас и Патрик Одекьор, Драматичен театър "Николай Масалитинов" - Пловдив;

Най-добър спектакъл - "Берлин, Берлин", от Жералд Сиблерас и Патрик Одекьор, Драматичен театър "Николай Масалитинов" - Пловдив

Специално пред камерите на Actualno.com застанаха председателя на Съюза на артистите в България Христо Мутафчиев и актьорите Пламен Димов и Радина Думаян. Какво ни споделиха те - вижте в репортажа.