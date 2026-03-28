Юрген Клоп "избра" заместника на Мохамед Салах в Ливърпул

28 март 2026, 15:30 часа 593 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Макар че миналата година подписа удължение на договора си, което би следвало да го задържи на "Анфийлд" до 2027 година, в началото на седмицата Мохамед Салах обяви намерението си да се раздели с Ливърпул след края на сезона. В резултат на това изглежда, че лятото в северозападната част на страната ще бъде натоварено, тъй като мърсисайдци ще се опитат да си осигурят подходящ заместник на египетската легенда.

Клоп посъветва Ливърпул да погледне към Бундеслигата в търсене на заместник на Салах

В търсене на перфектния играч, от Ливърпул получиха интересен жокер за това кого да вземат. Според авторитетното издание "The Sun" бившият мениджър на "червените" Юрген Клоп е посъветвал клуба да привлече Ян Диоманде от РБ Лайпциг. 19-годишният футболист прави добро впечатление с изявите си за "биковете", като има 11 гола и 8 асистенции в 29 мача през настоящата кампания. Котдивоарецът е оценяван на 75 милиона евро, но Ливърпул може да се сблъска с ожесточена конкуренция в опита си да си осигури услугите му, сочи още информацията.

Причината е, че се твърди, че Арсенал, Манчестър Юнайтед и Тотнъм Хотспър също проявяват интерес към нападателя. Тъй като договорът му е до 2030 година, обаче, Лайпциг не бърза да продава младия играч и от своя страна може да поиска цена над пазарната стойност, за да го пусне да си тръгне от"Ред Бул Арена" през следващите месеци.

Ян Диоманде

Спрягат още две имена за заместник на Салах

Диоманде не е единствената звезда, която е спрягана за възможен заместник на Салах това лято. Имената на Джаръд Боуен от Уест Хям и Майкъл Олисе от Байерн Мюнхен също се споменават в слуховете. Що се отнася до Салах, неговият следващ отбор също остава предмет на спекулации. Към нападателя има сериозен интерес от страна на Саудитската професионална лига напоследък. Ал Насър, Ал Итихад и Ал Кадсия са сред клубовете, които се свързват с него. Въпреки това, има и новини за интерес от страна на МЛС.

Междувременно Клоп наскоро обясни, че Ливърпул стои пред почти невъзможна задача да намери заместник на Салах, който е отбелязал 255 гола за клуба от пристигането си през 2017 г. Германският специалист заяви: "Този конкретен тип играч е незаменим. Когато повечето играчи напуснат, рано или късно се намира друг, който да запълни празнината. Но тук случаят е различен. Не съм сигурен, че изобщо съществува друг като Салах. Това, което е направил на позицията си, е несравнимо."

Дария Александрова Отговорен редактор
Ливърпул Юрген Клоп Мохамед Салах РБ Лайпциг
