Отбор от Топ 6 първенствата следи звезда на Лудогорец - "орлите" искат сериозна сума

28 март 2026, 14:55 часа 171 прочитания 0 коментара
Българският шампион Лудогорец готви пред нов сензационен трансфер в едно от най-силните европейски първенства. След като през миналата година клубът продаде Руан Секо и Рок Джонатан, от които прибра близо 16 милиона евро в касата си, сега "орлите" готвят нов удар на пазара през лятото. Според медиите в Нидерландия разградчани са на път да пратят един от играчите си в шестото най-силно първенство в Европа. Става дума за крилото Ерик Маркус, към когото има сериозен интерес от Фейенорд, пише "Voetbal Nieuws".

Фейенорд вади сериозна сума, за да привлече Маркус

Според информацията Маркус попада в трансферните планове на нидерландския гранд от Ротердам и от там ще се опитат да го привлекат в редиците си през задаващия се летен трансферен прозорец. Изданието сочи още, че Лудогорец е готов да се раздели с южноамериканеца за сума около 8 милиона евро, а Фейенорд е склонен да инвестира подобна цифра, за да си осигури услугите му. Бразилецът демонстрира чудесна форма в последните пет мача на "орлите", като отбеляза гол на Локомотив Пловдив, Левски и Спартак Варна и допринесе с асистенция срещу Монтана, ЦСКА и споменатата победа с 5:1 срещу "соколите" преди прекъсването на шампионата за националните отбори.

Престоят на Ерик Маркус в Разград

Ерик Маркус пристигна на "Хювефарма Арена" преди две години от бразилския Вашку да Гама. Първоначално той бе преотстъпен под наем на разградчани, а впоследствие бе закупен за трансферна сума около 1,3 милиона евро. Бразилецът успя да се наложи в отбора и си спечели титулярно място, измествайки Бърнард Текпетей, който отсъстваше поради контузия. Той запази ролята си и с идването на Пер-Матиас Хьогмо и е едно от основните му оръжия в атака.

Изглежда, че от Ротердам следят изкъсо случващото се по българските терени, имайки предвид, че преди две години те отново пазаруваха от Първа лига. През 2024 година "отборът на народа" закупи вратаря на Левски - Пламен Андреев, за малко над 1 милион евро. Междувременно Маркус не е единственият играч, който може да напусне Разград това лято. Според медиите сериозен интерес от чуждестранни клубове има към Бърнард Текпетей и Петър Станич. Сръбската сензация вече е спряган за трансфер в Топ 5 първенствата, докато гръцкият гранд АЕК Атина следи ганаеца. Представянето им през следващите седмици ще бъде ключово за развоя на събитията през летния трансферен прозорец.

Дария Александрова
