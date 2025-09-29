Войната в Украйна:

Изложба на Народния театър чества 90 години от рождението на Васил Стойчев и Виолета Бахчеванова

29 септември 2025, 17:08 часа 332 прочитания 0 коментара
На 29 септември се навършват 90 години от рождението на големия български актьор Васил Стойчев. По този повод Народният театър "Иван Вазов" ще отдаде почит на неговия живот и творчество, както и на този на неговата съпруга – изключителната актриса Виолета Бахчеванова, също родена преди 90 години – с изложбата "Заедно по пътя", която ще бъде открита на 13 октомври от 18:30 ч. в Арт-фоайе "Антракт" при Камерна сцена. Входът за откриването е свободен. Изложбата ще може да бъде разгледана до средата на ноември от всички зрители с билети за спектаклите на Камерна сцена.

В експозицията ще бъдат показани снимки от личния архив на семейството, предоставени от тяхната дъщеря Десислава Стойчева, част от които в момента са изложени пред Народния театър, както и богата колекция кадри от театралния архив. Посетителите ще имат възможност да видят и редки видеоматериали с филмови участия на двамата актьори, предоставени от Българската национална телевизия. Специален акцент ще бъде и камерата на Васил Стойчев, с която той е заснемал турнета на Народния театър – ценна реликва, съхранила духа на цяло едно театрално поколение.

Силата на театъра да събира хора и съдби

Снимка: БГНЕС

Виолета Бахчеванова, която си отиде на 86-годишна възраст през 2021 г., и Васил Стойчев остават в историята на българския театър като едни от най-ярките му имена. Родени в една и съща година, те изминават заедно своя професионален и житейски път – от първите си стъпки във ВИТИЗ, през сцените на Бургаския драматичен театър, Народния театър "Иван Вазов" и Театър 199, до десетките роли, спектакли, филми, рецитали и поетични вечери, с които докосват сърцата на поколения зрители. 

С изложбата "Заедно по пътя" Народният театър отдава заслужена почит на тяхното творчество, любов и отдаденост към сцената – едно свидетелство за силата на театъра да събира хора и съдби в непреходно изкуство. 

Изложбата е част от поредицата събития "Заедно по пътя", посветена на 90-годишнината от рождението на двамата актьори. Тя се осъществява по инициатива на тяхното семейство в партньорство със Столична община, Народен театър "Иван Вазов", Българска национална филмотека и НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов", съобщават от театъра.

Яна Баярова
