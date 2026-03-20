Комедийният спектакъл "Сграбчи лъва!" на Теди Москов гостува в София

След успешните си срещи с публиката в страната, спектакълът „Сграбчи лъва!“ на режисьора Теди Москов ще гостува в София. Представлението ще се играе на 22 март 2026 г. от 19:00 часа на сцената на театър „Сълза и смях“.

Повече за спектакъла „Сграбчи лъва!“

„Сграбчи лъва!“ е чаровно-смешен спектакъл, който отвежда зрителите в едно въображаемо средновековие – свят, населен с чудати герои, кьопави рицари и абсурден хумор. Театър в характерния стил на Теди Москов, в който комичното и философското вървят ръка за ръка и създават незабравимо сценично преживяване.

В центъра на историята е самонареклият се „Сграбчи лъва“ – герой, убеден, че е рицар и че името му трябва да вдъхва страхопочитание. Зад на пръв поглед комичната ситуация обаче се крие по-дълбока идея – за онази особена „клоунска глупост“, в която ще потърсим спасение от неприятната практичност, сграбчила приятните хора с единствената цел да ги превърне в неприятни.

Спектакълът е вдъхновен от култовия филм „Армията на Бранкалеоне“ на легендарния италиански режисьор Марио Моничели, който лично дава съгласието си историята да бъде пренесена на театралната сцена от Теди Москов.

На сцената зрителите ще видят впечатляващ актьорски състав – с участието на Мая Новоселска и Евгени Будинов като гост-актьори, заедно с актьорите от ДКТ „Васил Друмев“ – Шумен: Калин Пачеръзки, Веселин Бърборков, Мадлен Йорданова, Нелли Таукчи, Петар Андреев, Борислав Вълов – Ей Бо, Александра Михайлова и Валентин Ченков.

Автор и режисьор на спектакъла е Теди Москов, сценографията е дело на Димитър Воденичаров, а музиката – на джаз пианиста и композитор Антони Дончев. Постановката е продукция на ДКТ „Васил Друмев“ – Шумен.