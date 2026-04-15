Крум Филипов представя "Есенна соната" от Бергман в Народния театър

Премиерата на "Есенна соната" от Ингмар Бергман – постановка на режисьора Крум Филипов, която се вглежда в най-фините и болезнени пластове на човешките отношения, ще бъде на 23 и 24 април на Камерна сцена в Народния театър "Иван Вазов".

"Есенна соната" е спектакъл за онова в човека, което остава скрито зад социалните роли и привидното спокойствие. Пиесата, вдъхновена от едно от най-интимните произведения на Бергман, поставя в центъра сблъсъка между майка и дъщеря – среща, в която неизказаното и потиснатото излиза на повърхността. В този процес привидното спокойствие на ежедневието се разпада, отстъпвайки място на дълбоко екзистенциално преживяване.

Спектакълът на Крум Филипов превръща сцената в пространство, в което вътрешният свят на героите се разгръща с цялата си противоречивост – ранимост, ярост, вина и жажда за прошка. И фокусът не е върху самата прошка, а върху това колко е трудно да намериш сили в себе си, за да простиш на този, който те е наранил.

Фотограф: Петко Мавродиев

Силното актьорско присъствие е в основата на сценичното въздействие – в ролите влизат Жорета Николова, Александра Василева, Албена Ставрева и Стоян Пепеланов. Сценографията е на Венелин Шурелов, костюмите – на Елица Георгиева, а музиката – на Христо Намлиев. Преводът е на Васа Ганчева, драматург на постановката е Мирела Иванова, а асистент-режисьор – Ирина Иванова.

"Есенна соната" е спектакъл, който поставя в центъра отношенията между майка и дъщеря и трудния разговор помежду им. Билети за премиерните представления на 23 и 24 април могат да бъдат закупени на касите на театъра и онлайн: https://nationaltheatre.bg/bg/predstavlenie/esenna-sonata в сайта на Народния театър.