22 септември 2025, 07:56 часа 296 прочитания 0 коментара
Националният музикален театър открива новия творчески сезон с "Чардаш и цимбал"

На 1 октомври – Международния ден на музиката, Националният музикален театър "Стефан Македонски" ще открие своя нов творчески сезон с празничния концерт спектакъл "Чардаш и цимбал". Събитието е посветено на 140 години от рождението на Стефан Македонски – първи директор и патрон на театъра, изтъкнат български оперен певец, режисьор и педагог. Специален гост на вечерта е виртуозният унгарски музикант Карой Вадас – цимбалист с международно признание, гастролирал на най-престижните сцени по света. Той ще представи магията и неповторимото звучене на цимбала – инструмент, който е сърцевината на унгарската музикална традиция.

Карой Вадас, снимка: Национален музикален театър

Какво да очакваме от концерта

Програмата включва арии, дуети, ансамбли, хорове и балетни платна от емблематични произведения на Имре Калман, Франц Лехар, Йохан Щраус, Франц фон Супе и други велики австро-унгарски композитори, вплели в творчеството си богатата звукова палитра на този уникален струнен инструмент.

В концерта участват солистите, хорът, балетът и оркестърът на Националния музикален театър, под диригентството на Юли Дамянов.

С този концерт спектакъл Музикалният театър не само отбелязва началото на новия си сезон, но и отдава почит на личността и делото на Стефан Македонски – един от основателите през 1948 г. на Държавния музикален театър, който след неговата кончина през 1952 г. заслужено носи името му.

Публиката ще има възможност да се наслади на огнения ритъм на чардаша и на поетичната магия на цимбала – едно истинско музикално празненство за сетивата, което обещава незабравимо начало на сезона.

Яна Баярова
