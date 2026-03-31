Народен театър "Иван Вазов" ще свързва разследващата журналистика и сцената

31 март 2026, 12:03 часа 395 прочитания 0 коментара
Снимка: "Berlin Alexanderplatz", Schauspiel Köln © Marcel Urlaub
Народен театър "Иван Вазов" ще свързва разследващата журналистика и сцената

Народен театър "Иван Вазов" е един от деветте европейски театъра, които се включват в TRUth on STage – Stories, Journalism, Theatre (TRUST) — амбициозен нов проект за сътрудничество, подкрепен с общо 1 000 000 евро съфинансиране от Европейския съюз, чиято цел е да свърже театъра и разследващата журналистика.

Проектът се ръководи от European Theatre Convention (ETC) и Schauspiel Köln и обединява девет водещи театрални партньори от цяла Европа. TRUST ще разработи нови модели на сътрудничество между театри и журналисти, за да пренесе журналистически истории на сцената – с цел укрепване на демокрацията, противодействие на дезинформацията и създаване на пространство за критичен обществен диалог.

Проектът ще се реализира в периода март 2026 – юни 2028 г. и цели да утвърди отново историческата роля на театъра като място за социална рефлексия и гражданска ангажираност – в момент, в който Европа е изправена пред нарастващи кризи, антидемократични нагласи и разпространение на дезинформация и фалшиви новини.

Инициативата е силно вдъхновена от работата на водещия партньор Schauspiel Köln и неговия артистичен директор Кай Фогес. Тяхната продукция "Geheimplan Gegen Deutschland" (2024), създадена в съпътствие на разследване на медията CORRECTIV за планове на крайнодесни политически фигури в Германия, е представена в 40 театъра в страната, достига до 1,5 милиона зрители чрез стрийминг и изиграва ключова роля за най-големите протести в германската история, изкарали 4 милиона души по улиците.

"Театърът винаги е помагал на обществата да се ориентират в сложността", казва Хайди Уайли, изпълнителен директор на European Theatre Convention (ETC). "В епоха на фрагментирани информационни среди имаме нужда от разказвачи, които могат да изразят спешността ясно и прецизно. Решението на Европейския съюз да инвестира в TRUST е силен ангажимент към създаването на фокусирани общностни пространства, в които публиката може да размишлява, анализира и заедно да взема решения за своето бъдеще."

"С инвестицията в TRUST Европейският съюз подчертава ключовата роля на културата за опазването на демократичните ценности", коментира Кай Фогес, артистичен директор на Schauspiel Köln. "Чрез смели експерименти и междусекторно сътрудничество TRUST има за цел да създаде устойчив европейски модел за журналистически театър — така че сцените в Европа да бъдат пространства, в които истината се изследва, историите се разказват отговорно, а общностите се събират, за да оформят общото си бъдеще."

"За нас е важно театърът да бъде място, в което се задават въпроси и се търси смисъл. Срещата между журналистиката и сцената отваря нови възможности за това — да се разказват реални истории и да се води разговор с публиката", коментираха от Народния театър.

Снимка: БГНЕС

Партньорство в цяла Европа

Консорциумът на TRUST отразява културното разнообразие на Европа, като обединява водещи театри, журналисти и медийни партньори, както и най-голямата мрежа от публично финансирани театри в Европа – European Theatre Convention (ETC):

Schauspiel Köln (Германия)

European Theatre Convention (Германия)

Народен театър "Иван Вазов" (България)

Национален театър, Прага (Чехия)

Teatro Nacional Dona Maria II, Лисабон (Португалия)

CDN – Théâtre Nanterre-Amandiers (Франция)

Örkény Theatre, Будапеща (Унгария)

Folkteatern Göteborg (Швеция)

Volkstheater Wien (Австрия)

De Toneelmakerij, Амстердам (Нидерландия)

Партньорите представляват широк спектър от театрални традиции и институции и стъпват върху утвърдена история на награждавани сътрудничества и артистични иновации. Първата им среща се проведе в рамките на работен симпозиум между 27 и 29 март в Schauspiel Köln.

Европейски колектив за журналистически театър

В рамките на проекта TRUST ще бъде създаден европейски колектив за журналистически театър, който ще:

разработва иновативни сценични продукции, базирани на журналистически разследвания

обучава театрални професионалисти за работа с журналисти

създаде устойчив и приложим модел за журналистически театър в Европа

засили връзките между медии и културни институции

ангажира публиката в критичен диалог по сложни обществени теми

Проектът се очаква да има осезаем ефект и извън театралния сектор – чрез по-широко разпространение на журналистическо съдържание, по-голяма обществена ангажираност с разследващата журналистика и укрепване на демократичните ценности и социалната кохезия.

За проекта TRUST

TRUST — TRUth on STage: Stories, Journalism, Theatre е новаторска европейска инициатива, която изследва срещата между журналистиката и театъра на сцената. В цяла Европа артисти и журналисти обединяват усилия, за да изследват значими теми и да ги превръщат в сценични форми, които провокират публиката да мисли, да задава въпроси и да участва.

Ръководен от Schauspiel Köln и European Theatre Convention, проектът събира десет водещи европейски театрални институции и медийни партньори, които експериментират с нова форма – журналистически театър.

Проектът цели да създаде приложим модел за този жанр, основан на убеждението, че театърът, в съчетание с дълбочината на разследващата журналистика, може да бъде мощно пространство за обществен диалог и демократичен дебат.

В контекста на дезинформация и нарастваща социална поляризация TRUST изследва как театърът може да се превърне в място, където фактите, историите и колективното мислене се срещат. Проектът се съфинансира от Европейския съюз.

За European Theatre Convention (ETC)

Основана през 1988 г., European Theatre Convention (ETC) е най-голямата мрежа от публични театри в Европа. Организацията насърчава театъра като платформа за диалог, демокрация и взаимодействие, която отразява и ангажира съвременните общества и тяхното разнообразие.

Текущата четиригодишна програма European Theatre: BREAK THE MOULD, съфинансирана от ЕС, подкрепя мрежи, професионално развитие и артистични сътрудничества в цяла Европа. ETC има над 75 членове от повече от 30 държави и се подпомага от програма "Творческа Европа". 

За Schauspiel Köln

От сезон 2025/26 Schauspiel Köln е под ръководството на артистичния директор Кай Фогес и бързо се утвърждава като един от най-интересните театри в немскоезичния свят. Театърът се позиционира като пространство за обществен дебат, в което се срещат изкуство, журналистика и публика.

С програмния си фокус върху "театър и журналистика" Schauspiel Köln изгражда мост между разследващото мислене и сценичното изразяване. Театърът отстоява откритост, позиция и диалог – и непрекъснато поставя под въпрос собствената си роля в съвременността.

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
