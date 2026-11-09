Посланикът на Виена в Скопие защити македонските опорки: Вписването на българите не било условие за ЕС (ВИДЕО)

"Никой освен България не е твърдял, че вторият протокол е част от преговорната рамка на Северна Македония с ЕС и ако официална София се опита да използва документа, за да окаже натиск в преговорите, държавите членки на ЕС ще реагират и ще информират България, че протоколът не е част от преговорния процес". Така на практика австрийският посланик в Скопие Мартин Палмър защитава македонските опорки срещу България в интервю за предаването EUROPAT по "Телевизия 24".

Припомняме, че вторият протокол включва вписване на българите в македонската конституция, но и разсекретяване на архивите на бившите югославски служби и редактиране на учебниците и премахване на езика на омразата от него. ОЩЕ: Какво подписахме със Северна Македония?

Австрия е готова да бъде посредник

Памер заяви, че Виена и Австрия имат традиционна роля като място за диалог и медиация, но включването на трета страна в процеса изисква съгласието и на двете страни - Скопие и София. Той подчерта, че в момента няма ясна картина дали такова съгласие съществува, но Австрия би била готова да се включи, ако всички заинтересовани страни желаят това. ОЩЕ: Виена - крепостта на руските шпиони: Как Австрия ги гони и как го прави България