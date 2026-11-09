Опита се да постъпи като България, но не успя: Хърватия е в тиха дипломатическа изолация

Хърватия се е оказала в своеобразна тиха дипломатическа изолация в последните етапи на преговорите на Черна гора с Европейския съюз, научи черногорското издание „Победа“. Опитът на Загреб да направи разрешаването на двустранните въпроси официално европейско условие за затваряне на глави 23 и 31 не е получил подкрепа нито в институциите на ЕС, нито сред ключовите му членове.

Сред държавите членки, според „Победа“ , Германия се е доказала като ключов съюзник на Подгорица, а посланикът на ЕС в Черна гора Йохан Затлер е изиграл важна роля в преговорите на вътрешния фронт .

На 4 ноември Европейската комисия оцени, че Черна гора, която е затворила временно 23 глави, може да затвори останалите до края на 2026 г., със съгласието на държавите членки. Индикативната пътна карта предвижда възможността за подписване на договора за присъединяване през юни 2027 г. Според „Победа“ исканията на Загреб не са посочени в този план като условие за затваряне на главите.

Хърватия няма подкрепата в рамките на ЕС, за да забави или възпрепятства европейския път на Черна гора чрез двустранни въпроси - каза източник на „Победа“ от върха на европейската дипломация. Друг източник на „Победа“ съобщи, че се водят интензивни преговори с Хърватия при закрити врати и че премиерът Андрей Пленкович е получил сериозно предупреждение да не възпрепятства европейския път на Черна гора. ОЩЕ: Германия настоява Хърватия да разреши споровете си с Черна гора

Защо Хърватия се опита да направи като България, но не й се получи?

Хърватия изглежда е имала неуспешен опит да постъпи като България, а именно исканията й да станат европейско условие за Черна гора. Припомняме, че в рамките на френското предложение вписването на българите в македонската конституция и втория протокол станаха част от европейската преговорна рамка за Скопие.

Междувременно докато блокира Черна гора - Хърватия заема позицията на Северна Македония, която е в ущърб на България и в противоречие в европейската преговорна рамка.

Освен това хърватският премиер Андрей Пленкович наскоро се оправдаваше за исканията си към Черна гора с македонски измислици срещу България за двустранен спор.

„Не се позиционирахме спрямо Черна гора така, както България и Гърция се позиционираха спрямо Северна Македония“, така хърватският премиер Андрей Пленкович описа исканията на Хърватия към Черна гора с македонските измислици за двустранен спор с България. ОЩЕ: Пленкович оправдава исканията на Хърватия към Черна гора с македонски измислици за България