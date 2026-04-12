Почина любим актьор от "Батман"

Британският актьор Джон Нолан, познат с участията си във филмите "Батман: В началото" и "Дюнкерк", е починал на 87-годишна възраст, съобщават световните агенции.

Смъртта му е настъпила на 11 април, като причината засега не се съобщава публично. Новината е потвърдена и от местното издание "Stratford-upon-Avon Herald“.

Чичо на Кристофър Нолан

Още: Последно сбогом: Стотици хора се преклониха пред Михаил Белчев (СНИМКИ)

Нолан е чичо на отличения режисьор Кристофър Нолан и през годините се появява в редица негови продукции, включително криминалния трилър "Следене“. Сред по-запомнящите се негови роли са тази на Ник Фонт в минисериала „Shabby Tiger“ от 1973 г., както и на Дъглас Фредерикс – член на борда на „Wayne Enterprises“ – в „Батман: В началото“. Той участва и в промоционалните сегменти „Gotham Tonight“ за „Черният рицар“, както и в „Черният рицар: Възраждане“, където Батман е изигран от Крисчън Бейл.

Във военната драма "Дюнкерк", редом до актьори като Килиън Мърфи, Марк Райлънс, Бари Кеоган и Хари Стайлс, Нолан влиза в ролята на сляп мъж, който посреща завръщащите се войници.

Последната му екранна поява е през 2024 г. в научнофантастичния сериал "Дюн: Пророчество", където изпълнява ролята на председателя на Висшия съвет. В последните години гласът му звучи и в развлекателни формати на "Discovery Channel", предназначени за бордните системи на международни авиокомпании.

Роден в Лондон, той има солидна театрална кариера. Завършва престижния Drama Centre London като част от първия му випуск. Преди да се насочи към телевизията и киното, работи в продължение на две години с Кралската шекспирова компания, където участва в постановки като "Юлий Цезар" и "Веселите уиндзорки" в театъра "Ричмънд".

Още: Последно сбогом: Стотици хора се преклониха пред Михаил Белчев (СНИМКИ)

Нолан оставя съпругата си Ким Хартман, позната от сериала "Ало, ало!", за която се жени през 1975 г. Двамата имат син Том и дъщеря Миранда, както и двама внуци – Дилън и Кара.

"Свободен дух"

След новината за смъртта му Хартман го описва като "свободен дух, който винаги знаеше какво иска и действаше по свои правила“. "Беше единственият истински оригинален мислител, когото съм познавала – изразителен, интелигентен и с анархично чувство за хумор, винаги готов да види и двете страни на всеки спор", добавя тя.

Почитатели също изразиха съболезнованията си в социалните мрежи, отдавайки почит към неговото творчество.

Още: Почина народната певица Янка Рупкина