Театър Artvent открива новия сезон с две премиери и още нови заглавия до края на годината

Театър Artvent открива новия сезон с две премиери, нови попълнения в афиша и още по-богат репертоар. След десетки срещи с публиката през изминалия сезон, цветното място за театър в София се завръща тази есен с нови истории, познати и обичани спектакли и още заглавия, които предстои да бъдат обявени до края на годината.

Първата премиера е на пиесата "Inter Alia" от Сузи Милър – автор на вече познатия на българската публика спектакъл "Prima Facie". Постановката ще бъде играна за първи път на 28 септември в Театър Artvent. Режисьор е Крис Шарков, а в главната роля влиза Радина Кърджилова. До нея на сцената са Пламен Димов, Андрей Трифонов и Петър Каменов.

Сръбската комедия "Не залагай на англичаните!" е втората премиера в театъра – на 14 октомври. Режисьор е Васил Дуев-Тайг, а на сцената се събират Даниел Върбанов, Калоян Трифонов и Петър Петров-Перо. Още: "Не залагай на англичаните!": Театрална премиера, в която Даниел Върбанов, Калоян Трифонов и Петър Петров-Перо залагат всичко

Своята софийска премиера ще направи и новото стендъп шоу на Николаос Цитиридис - "Хейтъросексуален: С любов към омразата" – на 20 октомври.

Новият сезон носи и още една важна посока за Театър Artvent – да посрещне спектакли, които вече са изминали хиляди километри и са срещнали публика на различни сцени в страната и чужбина. Това са "Без гаранция" със Стефания Колева и Деян Ангелов, както и моноспектакълът с номинация за "Аскеер" – "Аз, която те обича" с участието на Дарин Ангелов.

През целия сезон зрителите ще могат да гледат и познатите и обичани представления от репертоара на Театър Artvent – "Чамкория", "Това не го казвай!", "Петък вечер", "Неделя сутрин", "Отчаяни съпрузи", "Отчаяни съпрузи 2: Бракувани", "Извънредно любовно", "Огледалце, огледалце", "Заклеваш ли се в децата?", "Оставам за малко", "Код Жълто", "Съвършени натрапници", "Съседите отгоре", "Място, наречено Другаде", "И това ще мине".

Още: 14-ата Нощ на театрите ще бъде на 21 ноември

Театралният календар за 2026 г. все още не е запълнен докрай. През декември предстои още една премиера, която ще бъде обявена в следващите месеци.

Програмата на театъра е тук: https://artvent.bg/teatar/artvent/programa