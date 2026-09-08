Класиката "Красавицата и Звяра" се завръща в Зала 1 на НДК на 11 ноември

На 11 ноември "Красавицата и Звяра" се завръща на сцената на Зала 1 на НДК. Една от най-обичаните приказки в света е позната на поколения деца, а сценичната ѝ версия е гледана от милиони зрители по света. С музиката на носителя на "Оскар" Алън Менкен историята на Бел и Звяра се е превърнала в класика на световния музикален театър.

Постановката на Държавна опера Варна е първата професионална българска продукция, вдъхновена от знаменитата анимация на Disney. Филмът от 1991 г. остава в историята като първата анимационна лента, номинирана за "Оскар" за най-добър филм. През 1994 г. "Красавицата и Звяра" излиза и на Бродуей, където се играе повече от десетилетие.

Българската версия е режисирана от Петко Бонев, с диригент и оркестрация Страцимир Павлов. Постановката пресъздава приказния свят на Бел и Звяра чрез музика, актьорска игра, балет и мащабни визуални решения. Участват оркестърът и балетът на Държавна опера Варна, както и Варненската детско-юношеска опера.

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Сценичният дизайн и костюмите на Ася Стоименова пресъздават различните места в приказката – от живописния свят извън замъка до неговите пищни и омагьосани пространства. 3D mapping-ът на Лора Руневска от Еlektrick.me допълва сценичните трансформации и магическите моменти, а пластиката и сценичното движение придават динамика на спектакъла.

Музиката на Алън Менкен е сред най-разпознаваемите елементи на "Красавицата и Звяра". Сред емблематичните песни са отличената с "Оскар", "Златен глобус" и Grammy "Beauty and the Beast", както и "Be Our Guest", "Belle", "Gaston" и "Something There".

На 11 ноември в главните роли ще бъдат Валерия Василенко като Бел и Виктор Ибришимов като Принц Адам – Звяра. На сцената се завръщат и Люмиер, Когсуърт, Госпожа Потс и останалите обичани герои от приказката за любовта, промяната и умението да виждаш отвъд външността.

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Организаторите на събитието Монте Продакшънс и Държавна опера Варна споделят, че билети за "Красавицата и Звяра" са налични на касата на НДК и в мрежата на Eventim.