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"Хейтъросексуален: С любов към омразата": Николаос Цитиридис тръгва на турне в страната

01 септември 2026, 16:40 часа 385 прочитания 0 коментара
Снимка: Фотограф: Диляна Флорентин
"Хейтъросексуален: С любов към омразата": Николаос Цитиридис тръгва на турне в страната

Българинът може да прости много неща. Но да пропусне възможност да похейти – трудно. Николаос Цитиридис решава да превърне тази почти национална страст в повод за смях и тръгва на турне с най-новото си стендъп шоу "Хейтъросексуален: С любов към омразата". И моментът е специален – през 2026 г. той отбелязва 10 години на сцената.

Турнето ще премине през девет града, като в София ще бъде играно премиерно в Театър Atvent.

Всички градове и дати:

Варна – 14 октомври

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Добрич – 16 октомври

Русе – 18 октомври

София – 20 октомври и 20 ноември

Велико Търново – 4 ноември

Кюстендил – 5 ноември

Пловдив – 15 ноември

Плевен – 17 ноември

Бургас – 19 ноември

"Хейтъросексуален" е шоу за любовта към едно от най-разпространените занимания у нас – хейта. С характерното си чувство за хумор и безкомпромисна самоирония Цитиридис разказва истории от живота, телевизията, политиката, любовта и всичко онова, което ни кара едновременно да се ядосваме и да се смеем.

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Колко е лесно да си грък, чиято фамилия звучи като лекарство за хемороиди? Защо бабите полудяват по Нико? Какво му казват, като го разпознаят? Политика – Делян, Гълъб и всякакви други животни.

Телевизия – какво е да си на 25 години и да имаш вечерно шоу в една от най-големите телевизии? Коя е любимата банда на Цитиридис? Освен Guns N' Roses, естествено?

Шеги за любов? Да, разбира се.

Николаос Цитиридис, хейт, стендъп, комедия

Фотограф: Диляна Флорентин

Търсим отговорите на всички тези въпроси с един от на-разпознаваемите стендъп комедианти в България на 14 юли в Бургас. "Хейтъросексуален: С любов към омразата" обещава вечер, изпълнена с неподправен хумор, самоирония и много смях.

Билети можете да намерите тук: https://artvent.bg/event/xeitieroseksualen

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Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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