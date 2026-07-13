След бурните аплодисменти в Епидавър "Вакханки" на Явор Гърдев идва в България

След световната премиера на древната сцена в Епидавър и бурните аплодисменти, с които хилядите зрители посрещнаха спектакъла, "Вакханки" на Народния театър и Държавния театър на Северна Гърция – Солун ще бъде представен и в България. Трагедията от Еврипид е под режисурата на Явор Гърдев.

Мащабната българо-гръцка продукция е със специалното участие на световноизвестната британска група The Tiger Lillies. Подробности за датите, сцените, на които българската публика ще може да ги гледа и началото на продажбата на билети се уточняват и ще бъдат обявени до дни.

Световната премиера на "Вакханки"

Фотограф: Петко Мавродиев

На 10 и 11 юли "Вакханки" направи фурор със своята световна премиера в Античния театър в Епидавър като част от програмата на Фестивала "Атина – Епидавър" – един от най-престижните форуми за сценични изкуства в света. В двете премиерни вечери спектакълът беше представен пред над 15 000 зрители, които изпратиха международния екип с продължителни аплодисменти.

Премиерата отбеляза исторически момент за Народния театър, който за първи път е сред продуцентите на спектакъл, създаден специално за древната сцена в Епидавър. По реализацията на продукцията на терен работи българо-гръцки екип от повече от 100 артисти, музиканти, творчески и технически специалисти.

Това поставя Народния театър сред европейските театрални институции, които участват в създаването на мащабни продукции за най-престижните сцени в света. Участието в Епидавър е поредният знак за мястото на българския театър в съвременния европейски културен обмен и за ролята на първата ни сцена като активен партньор в големи международни проекти.

Фотограф: Петко Мавродиев

"Това е едно историческо събитие за българския театър. Щастлив съм, че получаваме великолепни реакции от зрителите, защото нашият екип работи изключително усърдно за този спектакъл. Успехът на "Вакханки" е поредното доказателство, че усилията ни да представим българското изкуство пред света си струват", сподели директорът на Народния театър Васил Василев.

В своя прочит Явор Гърдев превръща една от най-мрачните трагедии на Еврипид в тревожно разпознаваем разказ за общество, което се опитва да държи извън границите си всичко чуждо, непонятно и неудобно. В сърцевината на спектакъла е сблъсъкът между реда и екстаза, разума и инстинкта, законите на общността и тъмните човешки стихии, които не могат да бъдат окончателно подчинени.

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Неразделна част от сценичния свят на "Вакханки" е музиката на световноизвестното британско трио The Tiger Lillies. Мартин Жак, Ейдриън Стаут и Буди Бутеноп се появяват като мрачни рапсоди, които разказват, наблюдават и коментират трагедията. Те изпълняват на живо единадесет песни, написани от Мартин Жак специално за продукцията.

През юли излиза и новият албум на The Tiger Lillies "Вакханки", вдъхновен от трагедията на Еврипид и създаден като част от работата им по спектакъла.

В ролята на Дионис е Леонид Йовчев, Самуел Финци се превъплъщава в прорицателя Тирезий, а Александрос Милонас – в Кадъм. Лукия Михалопулу изпълнява ролята на Агава, а Михаил Табакакис – на Пентей.

В спектакъла участват още Иван Юруков, Мартин Димитров, Иван Николов и хорът на вакханките, съставен от българските и гръцките актриси Александра Гайдаци, Александра Свиленова, Ангелики Кинтони, Данаи Стаматопулу, Елени Тимиопулу, Ефтимия Даниилиду, Зои Ефтимиу, Кремена Славчева, Ксения Граматику, Надя Керанова, Нефели Антиопулу и Поликсени Спиропулу.

След премиерата в Епидавър "Вакханки" продължава лятното си турне с представления в над петнадесет антични театъра в Гърция и Кипър, преди да се срещне с българската публика.

Продуценти на спектакъла са Народният театър "Иван Вазов", Фестивалът "Атина – Епидавър", Vegas Cultural Co. – Атина и Националният театър на Северна Гърция – Солун.