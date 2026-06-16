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За свободата и изкуството: Световноизвестният режисьор Кирил Серебренников се срещна с публиката в Народния театър

16 юни 2026, 12:35 часа 326 прочитания 0 коментара
Снимка: Народния театър "Иван Вазов", фотограф: Стефан Здравески
За свободата и изкуството: Световноизвестният режисьор Кирил Серебренников се срещна с публиката в Народния театър

На 15 юни Голямата сцена на Народния театър „Иван Вазов“ посрещна един от най-значимите театрални и филмови творци на съвременна Европа – Кирил Серебренников. Световноизвестният режисьор се срещна с българската публика в рамките на събитието Framing Freedom, модерирано от режисьора Явор Гърдев. В продължение на близо два часа Серебренников говори за свободата и нейната цена, за ролята на изкуството в съвременния свят и за способността на театъра да преодолява граници – политически, културни и човешки.

Фотограф: Стефан Здравески

Важни теми, свързани с театралното изкуство

Една от основните теми в разговора беше комуникацията между хората и ролята на езика в съвременното изкуство. Според Серебренников езикът не бива да се превръща в пречка пред срещата между артистите и зрителите.

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„Езикът се използва, за да има комуникация. Ние използваме езика, учим чужди езици, за да можем да комуникираме. Комуникацията е необходима, за да се създават общности“, каза той.

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Фотограф: Стефан Здравески

Режисьорът акцентира и върху отношенията между режисьор и актьор, като подчерта, че най-важното качество за един артист не е езикът, а способността му да създава връзка с хората.

„Най-големият талант е способността да се свързваш с публиката“, отбеляза Серебренников и разказа истории от работата си в различни европейски театри, в които е защитавал актьорите от своята трупа именно заради техния талант и сценично присъствие.

В хода на дискусията той говори и за необходимостта театърът да отразява реалното многообразие на обществото.

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Фотограф: Стефан Здравески

„Театърът винаги е бил отражение на това, което се случва в обществото“, заяви режисьорът и защити убеждението си, че артистите трябва да бъдат оценявани единствено според своите качества, а не според произход, външност или език.

Срещата предизвика голям интерес сред театралната общност, студентите, младите творци и почитателите на съвременното изкуство. След края на разговора десетки зрители останаха за въпроси и лична среща с режисьора.

Кирил Серебренников е сред най-влиятелните фигури в съвременното европейско кино и театър. Неговите спектакли и филми са представяни на най-престижните международни сцени и фестивали, а творчеството му е отличавано с множество награди по света. Визитата на режисьора в София се осъществи по покана на фестивала „Световен театър в София“.

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театър Народен театър "Иван Вазов" Кирил Серебренников
Ева Петрова
Ева Петрова Редактор
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