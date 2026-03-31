Бюджетният iPhone 17e вече се предлага в мрежата на Yettel

Най-достъпният модел от новото поколение смартфони на Apple – iPhone 17e, вече се предлага в мрежата на Yettel. Той може да бъде закупен във всички физически магазини, онлайн на Yettel.bg, както и директно през приложението на оператора благодарение на пълната интеграция на електронния магазин.

Устройството се отличава с 6.1-инчов Super Retina XDR дисплей с висока резолюция и отлична цветова прецизност, който осигурява ясно и детайлно визуално изживяване както при ежедневна употреба, така и при гледане на мултимедийно съдържание. В основата на отличното му представяне е новият чип Apple A19, изграден по 3 nm технология. За потребителя това означава едно много важно нещо – телефонът работи бързо, плавно и без усилие, независимо дали става въпрос за превключване между приложения, редакция на снимки, гледане на видео или използване на по-натоварващи функции. Освен мощен, процесорът е и енергийно ефективен, което помага за по-добра издръжливост на батерията през деня.

iPhone 17e се предлага с 256 GB вътрешна памет още в базовата си конфигурация, което позволява съхранение на голям обем снимки, видеа и приложения. Телефонът е отличен избор и за хората, които обичат да запечатват важните моменти. Основната 48 MP Fusion камера прави ясни, детайлни и впечатляващи снимки, а усъвършенстваната обработка на изображенията помага кадрите да изглеждат добре дори в по-предизвикателни условия. 4K видеозаписът и 12 MP TrueDepth предна камера го правят особено подходящ за видео съдържание, селфита, видеоразговори и споделяне в социалните мрежи.

По отношение на свързаността iPhone 17e предлага всичко, което потребителите очакват от модерен смартфон – 5G за бърз интернет, Wi-Fi 6 за стабилна връзка, Bluetooth 5.3 и NFC за още повече удобство в ежедневието. Поддръжката на Dual SIM с nano-SIM и eSIM също е практично решение за хора, които искат да съчетават личен и служебен номер в едно устройство.

Моделът впечатлява и с устойчивост. Благодарение на IP68 защита от вода и прах и Ceramic Shield 2 покритие от ново поколение, iPhone 17e е добре подготвен за предизвикателствата на ежедневието. Всичко това се допълва от батерия, която осигурява надеждна работа през целия ден, поддържа бързо зареждане с кабел до 50% за около 30 минути, както и безжично зареждане и MagSafe за допълнително удобство.

В портфолиото на Yettel iPhone 17e идва с всички предимства на „Смартфон вселена“ – пакет от услуги, създаден да осигури грижа за устройството през целия му жизнен цикъл. Клиентите могат да се възползват от до 100 евро/195.58 лв.* в услуги, сред които допълнителна трета година гаранция, извън стандартната от 24 месеца. Към това се добавят достъп до собствения сервиз на Yettel, опция за дистанционна диагностика на състоянието на устройството и възможност за получаване на отстъпка при предаване на стар апарат за рециклиране.

*Посочените до 100 евро/195.58 лв. в услуги от „Смартфон вселена“ са сформирани от сбора на стойността на безплатната трета година гаранция предлагана за смартфони и изчислена в рамките на проучване, проведено от „Кантар България“ по задание на „Йеттел България“, в периода 30.01.2026 - 06.02.2026 г. за смартфони на стойност над 1000 евро / 1955.83 с ДДС, и стойността на един безплатен месечен абонамент за застраховка „Смартфон протект +“ за смартфони на стойност над 1,790.01 евро / 3500.96 лв. с ДДС.