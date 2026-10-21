Войната в Иран:

Бъдещето на транспорта: Създадоха истински ховърборд тип „Зеления гоблин“ (ВИДЕО)

21 октомври 2026, 9:42 часа 720 прочитания 0 коментара
Снимка: Gettyimages
Бъдещето на транспорта: Създадоха истински ховърборд тип „Зеления гоблин“ (ВИДЕО)

Китайски изобретател създава летяща дъска, подобна на тази на Зеления гоблин от „Спайдър-мен“. Самоукият изобретател Сун Синюй е създал от нулата експериментална летяща дъска - ховърборд. Кадрите показват тестов полет, при който той излита, задържа се във въздуха и каца плавно от малка височина. Изработката отнема около два месеца.

Сун Синюй напуска училище на 14-годишна възраст и сам усвоява механика, системи за управление на полета и изкуствен интелект.

Той призовава феновете си да не се опитват да го имитират. Следващата му цел е да лети на по-голяма височина.

Възможно ли е това устройство да се превърне в прототип на персоналните летящи превозни средства на бъдещето?

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
летяща дъска ховърборд
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Технологии
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес