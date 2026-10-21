Бъдещето на транспорта: Създадоха истински ховърборд тип „Зеления гоблин“ (ВИДЕО)

Китайски изобретател създава летяща дъска, подобна на тази на Зеления гоблин от „Спайдър-мен“. Самоукият изобретател Сун Синюй е създал от нулата експериментална летяща дъска - ховърборд. Кадрите показват тестов полет, при който той излита, задържа се във въздуха и каца плавно от малка височина. Изработката отнема около два месеца.
Сун Синюй напуска училище на 14-годишна възраст и сам усвоява механика, системи за управление на полета и изкуствен интелект.
Той призовава феновете си да не се опитват да го имитират. Следващата му цел е да лети на по-голяма височина.
Възможно ли е това устройство да се превърне в прототип на персоналните летящи превозни средства на бъдещето?
Chinese inventor builds a flying board like the Green Goblin’s in Spider-Man Self-taught inventor Sun Xingyu has built an experimental flying hoverboard from scratch. The footage shows a test flight in which he takes off, hovers in midair and lands smoothly from a low altitude. Could this device become a prototype for the personal flying vehicles of the future?— NEXTA (@nexta_tv) October 21, 2026