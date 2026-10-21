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InterContinental Sofia с осма поредна победа на World Travel Awards

21 октомври 2026, 10:18 часа 962 прочитания 0 коментара
Снимка: InterContinental Sofia
InterContinental Sofia с осма поредна победа на World Travel Awards

Международните туристически награди отново отличиха хотела като „Водещ хотел на България“

За осма поредна година InterContinental Sofia бе отличен като „Водещ хотел на България“ на World Travel Awards 2026 - едни от най-утвърдените международни награди в туристическата индустрия. Отличието продължава серията от победи на петзвездния столичен хотел от 2019 г. насам и затвърждава репутацията му за високо качество и изключително гостоприемство.

Учредени през 1993 г., World Travel Awards са сред най-престижните международни отличия в туризма и хотелиерството. Повече от три десетилетия те отличават водещи хотели, туристически дестинации и организации по целия свят. Победителите се определят чрез международно гласуване с участието на професионалисти от туристическия сектор и потребители, като гласовете на верифицираните представители на индустрията имат по-голяма тежест.

Осем последователни победи са признание не просто за висок стандарт, а за способността той да бъде поддържан и надграждан година след година. Именно това постоянство е в основата на устойчивата репутация на InterContinental Sofia сред гостите и международните туристически партньори.

Международното признание за хотела се допълва от още три значими успеха през 2026 г. За трета поредна година е отличен с престижния MICHELIN Key, присъждан след независима оценка от инспекторите на MICHELIN Guide за изключително хотелско преживяване. На World Luxury Hotel Awards 2026 InterContinental Sofia бе обявен за най-добър луксозен бизнес хотел в Европа, а ресторантът на хотела ADOR спечели глобалната награда Fine Dining Restaurant.

„Тези отличия са преди всичко признание за нашия екип. Благодарен съм на всеки колега за професионализма, отдадеността и грижата, които влага всеки ден в преживяването на нашите гости“, коментира Абубакр Ену Генерален мениджър на InterContinental Sofia.

Осмата поредна победа на World Travel Awards утвърждава позицията на InterContinental Sofia като водещ хотел в България с международно признат стандарт на гостоприемство. Успех, зад който стоят високо качество и постоянството.

InterContinental Sofia ADOR
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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