Синдикат иска 350 евро увеличение на заплатите в Агенция по заетостта, плаши с протести и стачки

Синдикат на административните служители /САС/ към КТ „Подкрепа“

Работещите от още една ключова институция - Агенция по заетостта се обявяват против подигравката с техния труд! След анонсите за "ръст" на възнагражденията в ключови звена на държавната администрация с до 5%, Синдикат на административните служители "Подкрепа" стартира процедура съгласно Закона за уреждане на колективните трудови спорове с искане за увеличение на възнагражденията с твърда сума - 350 евро в Агенция по заетостта.

Това обявиха от Синдиката на административните служители /САС/ към КТ „Подкрепа“.

"Настояваме и за нормативни промени, които да гарантират равните права за работещите в държавната администрация! Исканията на работниците и служителите от системата на Агенция по заетостта са внесени по официален ред и до Министерство на труда и социалната политика. Време е политическото ръководство да поеме отговорност пред хората, които изпълняват държавните политика на терен", смятат от синдиката.

Исканията

Подписката в подкрепа на тези искания е разпространена до всички синдикални организации.

Синдикалната организация предявава следните колективни искания:

1. Увеличение на основните месечни заплати на всеки работник и служител в системата на АЗ с еднаква сума в размер на 350 евро, считано от 01.01.2027 г.;

2. Изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати (ДВПР) в адекватен размер на всяко тримесечие, при ясни, прозрачни и обективни критерии;

3. Изплащане на средства за корекция на зрението на работещите с видеодисплеи при условията и по реда на Наредба № 7 от 15 август 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи.

"Настояваме Агенцията по заетостта да представи в преговорите разчет на необходимия финансов ресурс и конкретно бюджетно предложение до МТСП за допълнително финансиране през 2027 г. В хода на преговорите да бъдат договорени съдържанието на предложението, срокът за неговото внасяне и редът за информиране за предприетите действия. При липса на отговор или ако преговорите не започнат в срок до 28.10. 2026 г. поради липса на съдействие от работодателя/органа по назначаването, ще приемем, че не е осигурена възможност за непосредствени преговори. Работниците и служителите, които представляваме, ще могат да предприемат допустимите от закона действия за защита на исканията, включително публични събрания, митинги или демонстрации в извънработно време, информиране на обществеността, символична, предупредителна и/или ефективна стачка, при наличие и спазване на съответните законови предпоставки", пишат от синдиката.

Среща с министъра

"Посочените по-горе и предявени към изпълнителния директор на АЗ колективни искания могат да се удовлетворят чрез конкретни бюджетни действия при подготовката на бюджета за 2027 г.", смятат синдиците и настояват за паралелни преговори със социалния министър относно необходимото финансово обезпечаване, както и по допълнителни проблеми, чието решаване изисква нормативни промени и надхвърля правомощията на изпълнителния директор на АЗ.

В тези паралелни преговори от Синдиката ще настояват министър Ефремова да предприеме следните действия:

"1. Да включите в бюджетните предложения на МТСП за 2027 г. и да защитите пред Министерството на финансите и Министерския съвет допълнителни средства за увеличение на основните заплати в размер на минимум 9 277 800 евро, както и необходимите осигурителни вноски за сметка на работодателя/органа по назначаването.

2. Да предвидите в бюджетните предложения на АЗ за 2027 г. допълнителен ресурс за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати в размер на 30 на сто от разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски, при съобразяване на приложимите нормативни ограничения.

3. Да подготвите и представите пред компетентните органи предложения за законодателни промени за възстановяване на допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит – т.нар. „клас прослужено време“, за работниците и служителите в държавната администрация.

1. Да инициирате нормативни промени, с които годишните средства за представително и униформено облекло да бъдат не по-малко от една минимална месечна работна заплата за страната за съответната календарна година, и да предвидите необходимото финансиране.

2. Да предвидите и защитите необходимото финансиране за прилагането на Наредба № 7 от 15 август 2005 г. - за задължителните прегледи на очите и оценката на зрението и за осигуряването на предписаните средства за корекция на зрението.

3. Да бъде предвидена и реализирана устойчива и предвидима политика по доходите в държавната администрация с гарантиран ръст на възнагражденията с не по-малко от 10% ежегодно в бюджетната прогноза за периода 2028-2030".