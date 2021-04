Двойни мегабайти дава Теленор с планове Интернет

Двойните мегабайти ще бъдат включени само в планове Интернет 15.99, 20.99 и 29.99 на месец. Освен възможност за бързо и гладко сърфиране в мрежата на Теленор, те включват още и безплатен достъп до услугата Онлайн защита , а предпочелите двете по-високи разновидности на плана ще имат и безплатен достъп до дигиталните услуги HBO Go за първите 24 месеца и Play Diema Extra за първите 12 месеца от договора.За оптималното използване на двойните мегабайти допринася и мрежата на Теленор - през ноември 2020 година за трети пореден път на Теленор бе връчен сертификата Best in Test за качество на мрежата на международната компания за измерване на мобилни мрежи umlaut. Пълна информация за специалните предложения и други продукти и дигитални услуги на Теленор е достъпна на https://www.telenor.bg/ , чрез обаждане на номер 123, както и във всички магазини на оператора.