F-16 бе управляван от изкуствен интелект близо цял ден (СНИМКИ И ВИДЕО)

VISTA (Variable In-flight Simulation Test Aircraft) е учебен самолет, разработен от Lockheed Martin в сътрудничество с Calspan Corporation. Моделът е оборудван със софтуер, който позволява симулиране на характеристиките на други самолети. VISTA X-62A е модифициран изтребител F-16D Block 30 Peace Marble II, оборудван с авионика версия Block 40. Въпреки че изглежда като обикновен F-16, той използва технологиите VISTA Simulation System (VSS) на Calspan, както и MFA и SACS на Lockheed Martin.

Според представители на Училището за тестови пилоти на военновъздушните сили на САЩ, VISTA ще "паралелизира" разработването и тестването на модерни AI технологии и нови варианти на безпилотни летателни апарати. Очаква се този подход да ускори развитието на автономни безпилотни платформи и добавянето на важни тактически способности към изтребителя.

The Variable In-flight Simulation Test Aircraft (VISTA) X-62A recently completed a series of flight tests, where the aircraft was flown entirely by AI for an incredible 17+ hours! pic.twitter.com/14nBAWoIep