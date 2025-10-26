Гръцката църква навлиза в ерата на изкуствения интелект

Гръцката църква навлезе в ерата на изкуствения интелект с LOGOS. Това е инструмент за изкуствен интелект, разработен от митрополията на Неа Йония, Филаделфия, Ираклион и Халкидона в сътрудничество с Егейския университет, съобщи Kathimerini.

LOGOS функционира като дигитална „библиотека“, която събира информация по въпроси на християнската вяра и я кодира в ясни и полезни отговори. На въпроса дали може да приема изповед, приложението отговори, че не може, но предложи насоки и молитви за подготовка.

Митрополит Гавриил, който е замислил проекта, заяви, че той не замества свещениците, а „действа като водач, който води вярващия към следващата стъпка – Църквата“. Той подчерта, че Църквата трябва да се ангажира с дигиталния свят, отбелязвайки: „Технологията трябва да служи на човечеството, а не обратното“.

LOGOS се стреми да помогне на по-младите потребители да имат безопасен достъп до точна информация за православната вяра, противодействайки на вредното или подвеждащо онлайн съдържание.