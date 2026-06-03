Христо Грозев с коментар за едно от най-страшните нови руски оръжия: Ефектът е огромен (ВИДЕО)

Хаос, ефектът е огромен – така българският журналист Христо Грозев коментира пред UA News темата с акустичното оръжие на Русия, което предизвиква т.нар. Хавански синдром. По думите му се създава недоверие между отделни държави, а млади дипломати отказват да работят в "рискови страни".

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Грозев беше категоричен, че дори служителите на ЦРУ не са готови за предизвикателството някой буквално "да ти бърка в мозъка" и на колегите ти – страшно е. "Възможно е (действията в Хавана) да си били тест и част от по-голяма задача – да се изучат резултатите, симптомите на поразените от оръжието", каза още българският журналист.

Христо Грозев уточни, че не се знае дали дори става дума точно за акустично оръжие – може да е такова предвид принципа на действия, облъчване на много къси вълни. То работи на принципа на Ефекта на Фрей – възприятието по определен начин от човек на звуци, пренасяни с микровълни. Звуците отиват директно в мозъка без да има нужда от електронно устройство, което да ги предава – и това са звуци, описвани като бръмчене, щракане, вибраци, съскане или чукане. Всичко това "звучи" в главата на облъчения.

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Най-важното е минитюаризацията на такова оръжие – така че то да може да бъде лесно използвано на терен, като например антидрон пушка. Възможно е в случая с Хавана да става въпрос за нещо такова, казва Грозев, напомняйки, че на първо място стои въпросът с необходимата за действие енергия, която трябва да има оръжието. Излъчването на сигнала вероятно е много кратък във времето "пулс", добави той с уточнение, че дори за толкова кратко излъчване има нужда от много енергия. Но научно е доказано, че такова облъчване може да доведе до сериозни психологически проблеми при хората.

Войната в Украйна

Наистина очакваха войната да свърши 2 седмици – четохме го във вътрешни документи на ГРУ и колко са разочаровани. Това заяви Грозев с уточнение, че всичко, което се случи след това в Украйна, е реакция на неуспешния план за "бърза специална операция", а не някакъв предварително разработен голям план. Знаем и, че на Путин му е липсвала информация каква точно е ситуацията при нахлуването в Украйна и първите дни, добави той.