Илън Мъск избра жена за шеф на Twitter

"Развълнуван съм да съобщя, че наех нов изпълнителен директор за Twitter. Тя ще започне след 6 седмици! Ролята ми ще премине към изпълнителен председател и технически директор, наблюдаващ продукти, софтуер и системни оператори", написа той.

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!



My role will transition to being exec chair&CTO, overseeing product, software&sysops.