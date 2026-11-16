Топъл въздух вдига температурите до над 20 градуса: Николай Василковски посочи кога се връща студът

Необичайно топло за средата на ноември време с температури до 21–22 градуса ни очаква през тази седмица заради пренос на топли въздушни маси от Средиземноморието. Специфичното за обстановката обаче е, че дните ще бъдат особено ветровити, което отново крие рискове от материални щети в традиционно уязвимите райони. Тази прогноза за времето направи синоптикът на Нова телевизия Никола Василковски.

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Той обаче предупреди, че подобно на миналата седмица, силните южни и западни ветрове ще бъдат най-осезаеми в районите, разположени северно от планинските масиви. Под повишен риск от пориви са южните квартали на София, както и градове като Враца, където подобни метеорологични обстановки често водят до проблеми.

„През тази седмица времето ще остане осезаемо по-топло от обичайното. Почти всеки ден ще има превалявания, но те няма да обхващат цялата страна, а ще бъдат свързани с бързо преминаващи от запад на изток атмосферни смущения“, каза Василковски.

По думите му събота и неделя (21–22 ноември), ако ранните прогнози се запазят, се очаква по-съществена и напоителна валежна обстановка, свързана с преминаващ циклон.

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Следващата седмица, след 22 ноември, времето ще се върне към обичайните за ноември стойности. В първата половина на следващата седмица се очаква кратък студен период.

В края на месеца (след 26 ноември) отново предстоят по-съществени есенни валежи. „В самите последни дни на ноември има и вероятност за първи сняг, макар че към момента тя остава много малка“, каза той.