Китай пуска 10G интернет от следващо поколение

Китай стартира първата си 10G широколентова мрежа в окръг Сунан, провинция Хъбей, в неделя (20 април), отбелязвайки значителен напредък в интернет инфраструктурата. Стартирането е съвместна работа на компанията Huawei и на China Unicom (един от трите големи държавни телекомуникационни оператора) и има за цел да осигури скорости на изтегляне до 9834 Mbps, скорости на качване от 1008 Mbps със забавяне от едва 3 милисекунди.

Технологията 50G пасивна оптична мрежа, която захранва 10G мрежата, подобрява предаването на данни през текущата фиброоптична инфраструктура. Използването на тази технология с висока честотна лента включва облачни изчисления, виртуална и разширена реалност, стрийминг на 8K видео и други. Например изтеглянето на пълнометражен 4K филм (с размер около 20 GB) обикновено отнема около 7-10 минути. С този вид интернет може да се изтегли 8K филм само за 72 секунди.

Иновацията поставя Китай в челните редици на глобалната широколентова технология, надминавайки настоящите търговски широколентови скорости в страни като ОАЕ и Катар.

China Launches Next-Generation 10G Internet



Huawei and China Unicom have activated the network in the Xiong’an area near Beijing. Download speeds reach up to 9,834 Mbps, upload speeds — 1,008 Mbps, with a latency of just 3 milliseconds.



