Ледът на Марс обяснява как се променят сезоните там

Астрономи са проследили леда в кратери на северната полярна шапка на Марс и са открили как той се променя сезонно в продължение на много години. Те са установили, че в 32 от 36-те изследвани кратера, натрупванията се увеличават през зимата и намаляват през лятото, като всеки кратер реагира на изменението на климата по свой уникален начин.

Откритието на учените за сезоните на Марс

Нови данни за сезонната динамика на леда в полярните кратери на Марс променят разбирането на учените за климата на Червената планета. Международен екип от изследователи, чиито открития бяха публикувани в Journal of Geophysical Research: Planets, демонстрира, че натрупването и изпаряването на лед не е глобален процес, а локален, определен от характеристиките на конкретното място.

Изследването е фокусирано върху 36 кратера в северния полярен регион на Червената планета. Изображенията са получени от камерата HiRISE на борда на Mars Reconnaissance Orbiter между 2006 и 2025 г. - това съответства на марсиански години 28-38, тъй като една година на Червената планета е с продължителност приблизително 668 дни. Целта е да се наблюдава дали светлите отлагания по дъната на кратера се увеличават през зимата и намаляват през лятото.

Наблюденията разкриват ясна закономерност: в 32 от 36-те кратера яркостта на отлаганията варира значително в зависимост от сезоните, което показва образуването и последващото изчезване на скреж. В останалите четири кратера не са регистрирани съществени промени - външният вид на повърхността там остава практически непроменен от година на година.

„Тази пространствена хетерогенност предполага, че сезонните цикли на заледяване и междугодишният баланс са локални процеси, а не явления на повърхността“, отбелязва проучването.

Това означава, че поведението на леда е пряко повлияно от местната топография, геометрията на кратера и микроклиматичните условия. Важно предупреждение: поради по-изразените вариации в наклона на оста на въртене, климатът на Марс исторически е бил подложен на много по-драстични промени от този на Земята. Следователно, сезонните отлагания в кратерите могат да служат като вид климатичен архив, позволявайки на учените да реконструират променящите се условията на планетата.

Следващите стъпки включват компютърно моделиране, за да се определи как се транспортира водната пара и как ледената маса се преразпределя в рамките на отделните кратери. Тези подробности ще помогнат за отделянето на краткосрочните сезонни ефекти от дългосрочните климатични тенденции и по-точното възстановяване на историята на полярните региони на Марс.

Междувременно китайски учени откриха начин за производство на гориво на Червената планета. Те създадоха катализатор за производство на метанол от въглероден диоксид на Марс. Целта е бъдещите астронавти на Червената планета да могат да произвеждат собствено ракетно гориво. Този проект е знак за сериозността на Пекин относно изпращането на хора на Марс в бъдеще.

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