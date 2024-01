Контролираш машини с мисъл: Първи човек вече има такъв чип, похвали се Мъск

"Първоначалните резултати показват обещаващо откриване на невронни шипове", заяви Мъск, като използва за целта своята социална мрежа X (Twitter). Там той добави следното за чипа: "Позволява да управлявате и контролирате вашия телефон или компютър, а чрез тях почти всяко устройство, само чрез мисъл. Първоначалните потребители ще бъдат тези, които са загубили използването на крайниците си. Представете си, че Стивън Хокинг може да комуникира по-бързо от машинопист или от играещ на търгове. Това е целта".

