Над 2100 IT професионалисти на DEV.BG All in One 2026: рекордна посещаемост в годината, в която AI пренарежда индустрията

Юбилейното десето издание на конференцията DEV.BG All In One събра най-много посетители в историята си, а AI, човешката преценка и бъдещето на IT професиите бяха сред водещите теми на сцената

Как се променя ролята на IT специалистите, когато изкуственият интелект вече може да пише код, да анализира задачи и да автоматизира все по-голяма част от разработката на софтуер? Това беше една от водещите теми на юбилейното DEV.BG All in One 2026, което на 29 август събра над 2100 посетители в Интер Експо Център в София – най-високата посещаемост в 10-годишната история на конференцията.

Десетото издание премина под мотото „AI: Adopted or Addicted“ и събра IT специалисти, технологични лидери и работодатели. Билетите бяха напълно разпродадени, а в Expo зоната участваха 50 IT компании с над 70 щанда.

На сцената AI беше разгледан през реалното му отражение върху софтуерната разработка, пазара на труда, качеството на софтуера и киберсигурността. Общата линия в голяма част от лекциите беше ясна: с навлизането на AI стойността постепенно се измества от самото създаване на код към способността да бъде формулиран правилният проблем, да се оценява резултатът и да се вземат аргументирани технически и бизнес решения.

От писане на код към преценка и контрол

Иван Ванков (gatakka) разгледа настоящия AI бум през аналогията с dot-com балона. Според него зад силния технологичен шум ще остане реална и дългосрочна стойност. В среда, в която създаването на съдържание и код става все по-достъпно, способността на специалистите да оценяват, проверяват и отсяват качествените решения придобива все по-голямо значение.

За Алекс Попов AI отваря и сериозна възможност за технологично предприемачество. Инженерите вече разполагат с инструменти и агенти, които могат да поемат значителна част от работата на цял екип. Това според него измества фокуса от стремежа към „перфектен код“ към решаването на реални проблеми и създаването на измерима бизнес стойност.

Темата получи практически прочит и в лекцията на Александър Алексиев, CTO на AMPECO, „Кодът вече се пише от агенти. Какво остава за теб?“. Той представи опита на компанията с AI-native модел на работа, при който агенти поемат все повече задачи по реализацията, а ролята на инженерите се насочва към специфициране на задачите, архитектурни решения, контрол и оценка на резултата.

Когато AI ускорява разработката, проверката става още по-важна

Александър Карамфилов, Founder в Pragmatic и Director of QA в Kiteworks, постави въпроса за качеството на софтуера в центъра на AI трансформацията. Според него автоматизацията не премахва необходимостта от QA мислене, а напротив – прави подготовката, прецизността и проверката още по-важни.

Един от рисковете е т.нар. automation bias – склонността хората да се доверяват на уверено звучащ резултат, без да го проверяват достатъчно задълбочено. С възможността да се генерира многократно повече работа за по-кратко време нараства и обемът от резултати, които трябва да бъдат оценени. Така едно от основните предизвикателства постепенно се измества от това „можем ли да го създадем?“ към „решаваме ли правилния проблем?“.

Подобен риск очерта и Красимир Цонев в лекцията си „Цената на продуктивността в ерата на AI“. По-високата скорост не означава автоматично по-добър резултат, ако количеството генериран код започне да надвишава способността на специалиста да го разбира и контролира. Затова работата с AI изисква не само автоматизация, но и процес, който запазва човека активно ангажиран с логиката и качеството на решението.

AI променя и правилата в киберсигурността

Промяната има пряко отражение и върху Application Security. Милан Велев, Chief Information Security Officer в Nexo, обърна внимание, че софтуерът вече се създава от комбинация от разработчици, AI инструменти, външни библиотеки, зависимости и автоматизирани процеси. Това разширява потенциалната повърхност за атака далеч отвъд самия source code.

Според представения от него подход сигурността трябва да бъде част от целия жизнен цикъл на софтуера – от дизайна и средата на разработчика до CI/CD процесите, deployment-а и runtime средата. Сред важните елементи на съвременната AppSec програма са и Security Champions – хора в инженерните екипи, които подпомагат изграждането на споделена отговорност за сигурността.

Българският IT пазар: по-скоро промяна, отколкото еднозначна криза

Отделен поглед към трансформацията на сектора даде Йордан Даракчиев, Data Scientist в Experian и Technical Trainer в SoftUni, който анализира данните от Job Board-а на DEV.BG за последните пет години.

Представените от него данни показват понижение при част от показателите за работодателско търсене, но едновременно с това ръст на кандидатурите. Според анализа отделни показатели като броя на обявите не са достатъчни сами по себе си, за да опишат състоянието на целия IT сектор. За кандидатите това означава необходимост от по-ясно позициониране, демонстриране на реални умения и продължаващо професионално развитие, а за работодателите – по-прецизно дефиниране на нуждите и инвестиции в развитието на кадрите.

10 години DEV.BG All in One – и нов рекорд

Юбилейното издание отбеляза 10 години DEV.BG All in One с най-високата посещаемост в историята на конференцията. Над 2100 IT професионалисти бяха на място, билетите бяха разпродадени, а Expo зоната с 50 компании и над 70 щанда създаде пространство за срещи между специалисти, технологични лидери и работодатели.

Рекордната посещаемост идва десет години след първото издание на All in One и в момент, в който самата IT индустрия преминава през фундаментална промяна. Ако през годините технологиите, ролите и предизвикателствата пред сектора са се променяли, необходимостта от място за обмен на знания, различни гледни точки и директни срещи между хората в индустрията остава.

А един от най-ясните изводи от сцената тази година беше именно за ролята на човека в тази промяна: колкото по-достъпно става създаването с помощта на AI, толкова по-голяма стойност придобива способността да зададем правилния въпрос, да оценим резултата и да вземем правилното решение.

Записи от лекциите са налични на следните адреси:

● Иван Ванков: https://youtu.be/FK5LuB7tfpY

● Алекс Попов: https://youtu.be/5QvDhdzMudQ

● Александър Карамфилов: https://youtu.be/GAZJ7I0M-mw

● Александър Алексиев: https://youtu.be/Q9EkFc3vGUU

● Милан Велев: https://youtu.be/V4tNtE1PRy4

● Йордан Даракчиев: https://youtu.be/TqWZJ5lDaSE

● Красимир Цонев: https://youtu.be/8QHwSy7g_Qk

Връзка към фото галерия е налична тук: https://e.pcloud.link/publink/show?code=kZAjR77Z9MT6p97LRuHmzhGyShoEDVIKOdCk