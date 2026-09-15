ЦИК обяви окончателно кандидатите за президентските избори (СПИСЪК)

Общо 27 инициативни комитета и осем партии са подали документи в Централната избирателна комисия (ЦИК) за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври, съобщи БТА, позовавайки се на съобщение от ЦИК във Фейсбук. Още: Колко гласове са нужни, за да няма балотаж на президентския вот: ЦИК с важна информация

Документи са внесли партиите "Възраждане", "Правото", "Движение за права и свободи", "Българска социалдемокрация - Евролевица", "Народна партия Истината и само истината", "Морал, единство, чест", "Величие" и "Български земеделски народен съюз".

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Сред кандидат-президентските двойки за президент и вицепрезидент, издигнати от инициативни комитети, са:

Лъчезар Аврамов - Ивайло Атанасов;

Иванка Цветанова-Петкова - Панайот Кючуков;

Методи Бъчваров - Ленин Станоев;

Иво Лулчев - Стефан Попов;

Искра Недева - Стоян Георгиев;

Росен Миленов - Иван Иванов;

Величка Георгиева - Росен Иванов;

Камен Тасков - Галя Иванова;

Нако Стефанов - Нина Ламбова;

Борис Анзов - Бранимир Мичев;

Волен Сидеров - Славчо Велков;

Илияна Йотова - Кирил Вълчев;

Георги Димов - Димитър Шивиков;

Андрей Гюров - Георги Кандев;

Йордан Малджански - Валентин Христов;

Велин Меледжиев - Илиана Меледжиева;

Ивайло Симеонов - Косьо Стойчев;

Явор Генов - Максим Велков;

Пламен Пасков - Светозар Съев;

Румяна Ченалова - Георги Георгиев;

Иван Христанов - Стоянка Черкезова;

Мирослав Паскалев - Катя Николова;

Йорданка Колева - Веселин Радков;

Боян Расате - Йордан Манасиев;

Димитър Николов - Ангел Василев;

Гален Тодоров - Мария Парисова;

Румяна Петрова - Мая Петкова.

Срокът за подаване на заявления от партии и коалиции изтече на 9 септември, а на 14 септември изтече този за документите от инициативните комитети.

Изборите за президент и вицепрезидент са насрочени за 25 октомври.

Припомняме, че за да няма балотаж на предстоящите президентски избори, един кандидат трябва да получи 50% плюс 1 глас от действителните гласове, подадени на изборите. Това стана ясно от думите на говорителя на ЦИК Стоянка Балова пред bTV.

Нещо повече - ЦИК готви ремонт и профилактика на машини за гласуване, с които разполага, за да може изборната администрация да бъде изцяло готова. На всяка една машина за гласуване ще бъде направена инвентаризация. Ще бъдат сменени изцяло по препоръка на "Смарт матик" батериите и флаш паметта на машините за гласуване.

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