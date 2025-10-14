Поддръжката на Windows 10 приключва: Сигурността на 400 милиона компютъра е под риск

От 14 октомври Microsoft ще прекрати поддръжката на Windows 10, операционна система, пусната на пазара през 2015 г., съобщи италианската информационна агенция ANSA.Според официалното съобщение на американския гигант, потребителите в Европейското икономическо пространство ще могат да се възползват от допълнителна година безплатни разширени актуализации. На други места компютрите, които не са актуализирани, ще спрат да получават актуализации за сигурност и следователно ще бъдат по-уязвими към кибератаки.

Как ще се отрази на планината от електронни отпадъци

Въпреки че анализ на Stat Counter от юли съобщи, че Windows 11 е надминал броя на инсталациите на Windows 10, американската група за правата на потребителите, Public Interest Research Group, алармира, че компютрите, които не са готови за преминаването, биха могли да увеличат "планината" от електронни отпадъци. ОЩЕ: Microsoft закрива 10 000 работни места

Компютрите под риск

"До 400 млн. компютъра по света няма да могат да бъдат надстроени“, пише групата на уебсайта си, „също поради решението на Microsoft да наложи строги хардуерни изисквания за надграждане до Windows 11. Никога досега толкова много компютри не са били прекъсвани едновременно".

„Открихме, че ако нашите лаптопи и настолни компютри издържат само с една година по-дълго, количеството елиминирано замърсяване би било еквивалентно на премахването от пътя на повече от 250 000 средно големи автомобила за една година".

Призив към компанията

За да предотврати вълна от опасни и остарели компютри, Public Interest Research Group призовава Microsoft да удължи безплатната поддръжка за Windows 10 с поне още една година, както направи на европейския пазар след натиск от Euroconsumers, групата за защита на потребителите в блока. „Това би позволило на стотици милиони потребители по целия свят да продължат да използват устройствата си безопасно“, казват те в САЩ. ОЩЕ: Microsoft спира дигиталните продажби на Windows 10