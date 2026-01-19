След празниците идват задачите. И един по-добър смартфон

Будилникът звъни. Проверяваш календара, имейлите, прогнозата за времето. Пускаш музика, докато се приготвяш. Още не е 9, а телефонът вече е минал през множество задачи. И точно в този момент си проличава дали устройството ти издържа на твоето темпо – или просто изостава.

Януари е месецът, в който всички се връщаме към реалността. Работата тръгва с пълна сила, лекциите започват, срещите пак са ежедневие. И ако телефонът ти забива, прегрява, няма достатъчно памет или батерията пада още преди обяд, денят става по-труден, отколкото трябва.

Телефонът вече не е лукс. Той е част от организацията на ежедневието ти.

Истината е, че смартфонът отдавна не е просто за разговори и социални мрежи. Той е работен инструмент, фотоапарат, бележник, навигация и начин да си навсякъде навреме. Затова и изборът му не е импулсивен, а практичен – какво ти върши работа реално – всеки ден.

В януарската кампания на A1 можеш да вземеш смартфон с 0% лихва на лизинг за 24 месеца с план Unlimited – решение, което ти дава свобода да избереш по-добро устройство, без да обръщаш бюджета си с главата надолу. Изборът е богат – модели от водещи производители като iPhone, Samsung, Huawei, Motorola, Xiaomi и още. Независимо дали търсиш лек и компактен телефон, мощно устройство за multitasking или смартфон с отлична камера, лесно можеш да намериш вариант, който пасва на начина ти на живот. Ето три примера за различните типове ежедневие.

Лек, бърз и винаги под ръка

iPhone Air е от онези смартфони, които почти не усещаш. Тънък, лек и достатъчно мощен, за да се справи с всичко – от имейли и видео срещи до снимки и обработка на съдържание. Подходящ е за хора, които са постоянно в движение и не искат телефонът им да тежи – нито в джоба, нито в ежедневието. Подобрената производителност и по-дългият живот на батерията, в комбинация с Apple Intelligence, означават по-бърза работа и усещането, че телефонът мисли заедно с теб през целия ден.

Когато денят ти е пълен с „отворени прозорци“

Samsung Galaxy Z Fold7 е за онези моменти, когато правиш по няколко неща едновременно. Разгъваш го и имаш място за всичко – среща в едната част на екрана, бележки в другата. Четеш, пишеш, сравняваш, планираш. Усещането е сякаш носиш малък лаптоп, който се сгъва и влиза в джоба ти. Galaxy AI допълнително улеснява ежедневието – помага с обобщения, преводи и подредба на информацията, така че да вършиш повече за по-кратко време, без да се разсейваш.

За хората, които обичат да улавят момента

Xiaomi Redmi Note 14 5G е смартфонът, който винаги е готов за снимка. Камерата с 108 MP и AI прави кадрите ясни и балансирани, без да се налага да мислиш за настройки. Снимаш спонтанно – на път, на среща с приятели, в движение – и знаеш, че снимката ще се получи. А издръжливият дизайн и батерия ти дават спокойствието, че телефонът ще издържи на предизвикателствата на деня.

Тези модели са само част от предложенията в януарската кампания на А1. Още устройства с 0% лихва за 24 месеца можеш да разгледаш в богатата селекция на сайта на телекома и да избереш телефона, който наистина ще издържи на твоето темпо.