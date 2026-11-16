Учени са създали капсула на времето, която ще бъде отворена през 8113 г.: Какво има в нея

През 1940 г. учените създават уникална капсула на времето, която ще бъде отворена след няколко хиляди години. Тази камера, наречена „Криптата на цивилизацията“, се намира под университета Огълторп в Атланта, Джорджия, САЩ. Откриването ѝ е насрочено за 28 май 8113 г. - след повече от 6000 години.

Капсулата на времето, която ще бъде отворена след повече от 6 000 години

Според dailygalaxy.com, проектът е иницииран от Торнуел Джейкъбс, духовник, писател и педагог. В средата на 30-те години на миналия век, докато изучава древна история, Джейкъбс осъзнава един ключов проблем: докато историците могат да реконструират информация за войни, владетели и паметници, много аспекти от ежедневието в древните цивилизации остават загадка.

Изборът на годината на откриване на капсулата не е случаен. По онова време историците са смятали 4241 г. пр.н.е. – предполагаемото начало на египетския календар – за най-ранната окончателно установена дата в историята. Преброявайки 6177 години назад до 1936 г., Джейкъбс добавя същото време в бъдещето, достигайки до 8113 г. сл. Хр., поставяйки собственото си поколение точно в средата на този период.

Джейкъбс избира стар плувен басейн, разположен под залата „Фийби Хърст“, гранитна конструкция, построена върху скалната основа на Апалачите. Басейнът вече има водоустойчива основа и Джейкъбс очаква сградата над него да издържи от две до пет хиляди години. Между 1937 и 1940 г. работниците превърнаха изоставения басейн в камера с размери приблизително 6 x 3 x 3 метра. Екипът постави множество предмети в контейнери от неръждаема стомана, облицовани със стъкло, пълни с азот, надявайки се това да забави опустошенията на времето.

Какво е поставено в капсулана времето?

Фотографът Томас Кимвуд Питърс е заснел над 640 000 страници микрофилм, съдържащ над 800 произведения. Сред тях са Библията, Коранът, „Илиада“ на Омир и „Адът“ на Данте. Питърс не е бил напълно уверен, че микрофилмът ще издържи хилядолетия, затова е добавил копия, направени върху тънки метални плочи, за всеки случай.

В капсулата има още пишеща машина, касов апарат, радио и пет телевизионни електроннолъчеви тръби. Тя съдържа също записи на птичи песни, преса за картофи, сапун във формата на бик, два манекена и съдържанието на дамска чанта.

Има още играчка Доналд Дък, детски конструктор Lincoln Logs, мухобойка и оригиналния сценарий за филма „Отнесени от вихъра“.

Наред с гласовете на Хитлер, Сталин, Мусолини, Чембърлейн и Рузвелт, има записи на Попай Моряка.

Питърс се е сблъскал и с друг проблем за решаване: как хората през 8113 година биха използвали тези материали? Той оборудвал камерата с проектори и четци за микрофилми, както и с оборудване за слушане на записите. В случай на бъдещи прекъсвания на електрозахранването, бил инсталиран генератор, захранван от вятърна мелница. А за да може микрофилмът да се чете без надзор, той добавил 7-кратна лупа.

Една категория предмети е умишлено изключена от камерата: никакво злато, сребро или бижута. Джейкъбс и екипът му не искат ценности да изкушат някого да отвори камерата преди определеното време.

Всички предмети в капсулата са дарени. Сред дарилите са крал Густав V от Швеция и компанията Eastman Kodak.

Церемонията по запечатването се състоя през пролетта на 1940 г. Джейкъбс записа послание за всеки, който един ден отвори камерата: „Светът погребва нашата цивилизация завинаги и тук, в тази крипта, я оставяме на вас.“

През следващите десетилетия криптата е на практика забравена. През 1970 г. студентът от университета Огълторп Пол Хъдсън случайно я открива, което отново връща забравения проект в полезрението на обществеността.

През 1990 г. Книгата на рекордите на Гинес признава тази крипта за първия успешен опит за запазване на доказателства за цивилизацията за бъдещите поколения. Днес посетителите могат да се приближат до стоманената врата на капсулата на времето, но не им е позволено да влизат вътре.

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