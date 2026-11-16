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Съд отложи предаването на прокурорския син Васил Михайлов на Гърция

16 ноември 2026, 11:12 часа 789 прочитания 0 коментара
Снимка: YouTube/ Стопкадър
Съд отложи предаването на прокурорския син Васил Михайлов на Гърция

Фактическото предаване на прокурорския син от Перник Васил Михайлов по европейска заповед за арест, издадена от съдебните власти на Гърция се отлага. Това реши Апелативният съд в София, като потвърди решение на Окръжния съд в Кюстендил. С решението си апелативните съдии са потвърдили решение на Окръжния съд от 27 октомври, в частта, с която на основание Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест е отложено предаването на Михайлов до приключване с влязъл в сила съдебен акт на водените срещу него наказателни производства в България или до изтърпяване на наложено наказание „лишаване от свобода“.

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Европейската заповед за арест е издадена на 11 септември 2026 г. от компетентните съдебни власти в Гърция с цел наказателно преследване.

Апелативният съд е потвърдил и наложената спрямо Васил М. мярка за неотклонение „задържане под стража“, която следва да се изпълни след приключване на посочените наказателни производства или след изтърпяване на евентуално наложено наказание.

Решението на Апелативния съд - София е окончателно.

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Гърция Васил Михайлов европейска заповед за арест
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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