"Пенсионери на прицел навсякъде, освен в бордовете": Държавната психиатрия ще затвори, ако остане без хора

Правителството е подело поход срещу щатните бройки в администрацията и е започнало да събира информация за пенсионерите и служителите, които предстои да влязат в пенсионна възраст. Това обаче се прави избирателно, тъй като в държавните търговски дружества и техните бордове такава кампания няма.

Такова е мнението на д-р Цветеслава Гълъбова, директор на Държавната психиатрична болница "Св. Иван Рилски", която разказва за реалната опасност болничното заведение да затвори, ако бъде принудено да остане без хора.

"Пенсионерите са на пангара, но не и тези в търговските дружества"

Още: И заплата, и пенсия: Ето колко хора в МВР са така - официални данни

"Явно работата по бюджет 2027 набира сила и вторичните разпоредители с бюджет, каквито има под шапката си всяко министерство, са на пангара. Вече изпратихме справката си, чийто срок беше под 24 часа, колко заети щата имаме от пенсионери, колко ще придобият право на пенсия, защо щатовете са заети от пенсионери и колко пари за обезщетения ще са ни нужни", разказа д-р Гълъбова.

Тя даде справка за моментното състояние на лечебното заведение и какво би означавала реформата за него.

"До март 2027 г. в нашата болница близо 30% от служителите ще са пенсионери. Само двама са от администрацията - главният счетоводител и началник склада. Останалите са лекари, сестри и санитари. Сега от 36 сестри 14 са пенсионерки, през януари още 6. И пет незаети щата. Смятайте сами. Ако ги пратим вкъщи, трябва да затворим болницата", коментира тя.

По думите й е странно, че няма такъв натиск върху държавните търговски дружества и техните бордове, "чиято ефективност е световно неизвестна". Няма ограничения и за депутатите, допълва д-р Гълъбова.

Още: "Чутовен" ръст в бюджета: Кафета и командировки на администрацията вдигат видимо дефицита?

"И така, депутат и служител или член на борд в държавно търговско дружество може да е пенсионер, а във вторичен разпоредител с бюджет - не може. Уточнявам, че парите и за едните, и за другите са от публичния ресурс", коментира още тя, заявявайки, че е нужно да се повдигнат повече въпроси по отношение на "бордовете - свещената крава на всяка власт".