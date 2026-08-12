Измислици за дрона в Кардам и парите, които сме дали такива неща да не се случват: Говорят експерти

"Няма какво да се заблужаваме – дроновете са новата заплаха". "Няма какво да се заблужаваме, че някой ще ни защитава и пази. Това е нещо, което е наистина сложно – не е възможно да се осигури на 100% сигурност". Думите са на двама български експерти по дронове – инж. Стайко Топалов, президент на Международната асоциация за борба с дроновете, и проф. Димо Зафиров. Професорът специално каза, че не може с антидрон системи да се защитават абсолютно всички, трябва да има и други подходи.

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Какво правим и какво да правим?

СНИМКА: Министерство на отбраната

През последните години България е дала 200 млн. лева за защита от дронове, 140 млн. лева са за системи за наблюдение, другите са за антидрон системи. Но трябва да се анализира за какво всъщност сме си дали парите, коментира инж. Топалов в сутрешния блок на БНТ. Той призова да се изгради съвместима със системата на НАТО, в която да се интегрират и инсталират всички други системи, свързани със защита от дронове.

Инж. Зафиров беше категоричен, че в много случаи компании, занимаващи се с производство на антидрон системи и дронове, представят на хартия чудесни продукти, но на практика тези продукти не работят така добре, както на теория. Трябват ни системи, които са се доказали в бой, каза специалистът – ОЩЕ: Нямаме с какво да противодействаме: Оценки за дрона в Кардам

В частния сектор нещата са много по-напред, но не съществува достатъчно комуникация с държавата. В частния сектор има и експерти, има и разработване на нови и нови продукти, каза проф. Зафиров. Той определи случилото се при Кардам като нещо напълно очаквано, като каза, че дронът бил без гориво, затова паднал – професорът не коментира откъде има тази информация. Проф. Зафиров каза, че с инж. Топалов участвали в работна група за изработване на цялостна държавна стратегия за дроновете, но работата на тази група "затихнала".

Трябва да започнем с откриването на дроновете. Навремето сме имали страхотна защита, защото и сега военните имат разположени където трябва бази. Първо трябва да започне обучение на кадри, за да знаят какво да закупят и да се правят демонстрации и тестове, поясни инж. Топалов. Той даде за пример Украйна – например там се изграждат мрежи с фибровлакна във въздуха за защита от дронове. Друго – за дрона при Кардам Топалов обясни, че той е шумна машина, двигателят му издава много шум и може да се засече от акустични микрофони – това също е елемент в украинската концепция за защита от дронове, за да се откриват рано безпилотни машини. Трябва да почерпим украинския опит, трябва да спрем да продаваме китайски изделия, а да започнем да изработваме истински български устойчиви продукти, призова инж. Топалов. Той изрази учудване как така никой не е чул този дрон (украински дрон-примамка "Майя" според официалната версия досега) и поиска да има адекватно разследване и анализ. Проф. Зафиров наблегна и как първоначално се говорело, че дронът е реактивен, че е с големи възможности, а накрая се е оказало, "че е една безобидна система, на която (вероятно) е свършило горивото. Има самовзривяване според мен, за да не може след това да се разбере какво цели". В този контекст данните за реактивен дрон в информационните източници професорът определи за измислица.

И още – проф. Зафиров заяви, че трябва да има пълна координация между България и другите държави в Европа по отношение на борбата с дронове. А инж. Топалов изрично подчерта, че в България има експерти, готови да предложат решения за защита от дронове и то на база видени работещи и в чужбина такива системи.

Припомняме, че служебното правителство на Андрей Гюров специално сключи меморандум за военно сътрудничество с Украйна, който обаче сегашното правителство на Румен Радев неглижира. Гюров отиде специално в Киев, а меморандумът е необвързващ, с 10-годишен период на действие, като той всъщност поставя основи за бъдещи рамкови споразумения и евентуално сключване на договори и за производство на всякакви продукти в областта на безпилотните системи. Всъщност още през 2023 година бяха поставени основи за този меморандум, с подписано военно споразумение между България и Украйна тогава.

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