Арести заради пребити чужденци в Пловдив: Един от задържаните е замесен в убийството на Георги Кузев

Двама младежи са задържани за побой над двама непалци в Пловдив, съобщиха от прокуратурата в града. От там разкриха, че едното момче е на 18 години и е присъствало на жестокото убийство на Георги Кузев на Младежкия хълм. Другият задържан е непълнолетен. „Побоят над чуждите граждани е бил абсолютно безпричинен“, казаха още от прокуратурата.

„В телефона на единия младеж има видеозапис, който го свързва с групата, свързана с убийството на Младежкия хълм. Установена е в хода на разследването такава връзка между тези лица. Така е и разкрито престъплението, което ние разследваме в момента“, обясниха от пловдивската прокуратура.

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Припомняме, че насилието става на 24 срещу 25 юли в района на кръстовището на бул. „Руски“ с бул. „Шести септември“. Нападателите забелязали, че на стълби, в близост до тротоара, се били подпрели двама мъже, които видимо изглеждали като чужденци. Те се насочили към тях и започнали да ги удрят с ръце и крака по тялото и главата.

Водачи на автомобили, които минавали оттам, подали сигнал на тел. 112. На място са пристигнали полицейски и медицински екипи.

Пострадалите са били откарани в болница за преглед.

Двамата извършители са установени на 10 август след започнало разследване на Окръжна прокуратура - Пловдив за извършено умишлено убийство на 4 август на 37-годишен мъж в района на Младежкия хълм в Пловдив.

Установено е още, че двамата обвиняеми са контактували с непълнолетните лица, привлечени като обвиняеми за убийството на 37-годишния мъж.

18-годишният обвиняем е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор, а непълнолетният - за срок до 48 часа.

Днес Районна прокуратура - Пловдив ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо тях.