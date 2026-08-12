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Пиротехника запали огромен пожар край Дубровник (ВИДЕО)

12 август 2026, 9:25 часа 631 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Пиротехника запали огромен пожар край Дубровник (ВИДЕО)

Горски пожар е избухнал късно снощи в района на хърватския крайбрежен град Дубровник, като е изгорил около 6000 квадратни метра площ преди да бъде угасен рано сутринта днес, съобщава местната медия "Дубровачки дневник", цитирана от БТА. Хърватските власти предполагат, че използването на пиротехника е довело до избухването на пожара. Огънят е избухнал в село Горица край туристическия град Дубровник късно снощи. Общо 26 пожарникари от две противопожарни формирования са участвали в гасенето със седем противопожарни автомобила. До полунощ огънят е бил овладян, а рано днес сутринта е бил угасен напълно. Още: След дни борба с огъня: Потушиха пожара в Национален парк “Пирин“

Хърватските противопожарни власти съобщават, че гасенето на пожара е било най-трудно откъм морето, където теренът е стръмен, скалист и труднодостъпен. Според първата неофициална информация причината за пожара е използването на пиротехнически средства. На улица недалеч от огнището на пожара е намерена торба с пиротехника. Също така граждани са съобщили, че са чули звуци от експлозия. Още: Голям пожар бушува в Андалусия в Испания

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Пожарникари горски пожар пиротехника Дубровник
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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