Пиротехника запали огромен пожар край Дубровник (ВИДЕО)

Горски пожар е избухнал късно снощи в района на хърватския крайбрежен град Дубровник, като е изгорил около 6000 квадратни метра площ преди да бъде угасен рано сутринта днес, съобщава местната медия "Дубровачки дневник", цитирана от БТА. Хърватските власти предполагат, че използването на пиротехника е довело до избухването на пожара. Огънят е избухнал в село Горица край туристическия град Дубровник късно снощи. Общо 26 пожарникари от две противопожарни формирования са участвали в гасенето със седем противопожарни автомобила. До полунощ огънят е бил овладян, а рано днес сутринта е бил угасен напълно. Още: След дни борба с огъня: Потушиха пожара в Национален парк “Пирин“

Хърватските противопожарни власти съобщават, че гасенето на пожара е било най-трудно откъм морето, където теренът е стръмен, скалист и труднодостъпен. Според първата неофициална информация причината за пожара е използването на пиротехнически средства. На улица недалеч от огнището на пожара е намерена торба с пиротехника. Също така граждани са съобщили, че са чули звуци от експлозия. Още: Голям пожар бушува в Андалусия в Испания